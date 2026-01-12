cât mai merge darul la nunți și botezuri în sibiu: ”un cuplu nu are ce face în 2026 cu 2.000 de lei”

În Sibiu, inflația, scumpirile în lanț și schimbările din industria evenimentelor au transformat complet modul în care arată o nuntă, un botez sau o cununie în 2026. Dacă în urmă cu câțiva ani darul era mai degrabă o convenție socială, astăzi el a devenit un subiect sensibil, dar inevitabil. Cât este „corect” să dai la un eveniment în 2026? Și mai ales, cât oferă sibienii atunci când participă la astfel de momente importante?

Andreea Ienciu, event planner și fondator Postit Events, explică realitatea din spatele cifrelor și de ce darul nu mai poate fi raportat la standardele din 2018–2020.

„Realitatea este asta: în 2026, o nuntă nu mai poate fi comparată cu ce era în urmă cu câțiva ani. Prețurile au crescut peste tot – flori, catering, decor, logistică, absolut tot. Tocmai de aceea apare inevitabil întrebarea pe care mulți o evită, dar toți o gândesc: cât este corect să dăm dar la un eveniment în 2026?”, spune Andreea Ienciu.

Nunta în 2026: 2.000 de lei pentru un cuplu, noul prag „realist”

Comparativ cu anul trecut, darul la nunți a crescut semnificativ. În 2025, un cuplu oferea în medie aproximativ 1.700 de lei pentru o nuntă, însă în 2026 suma recomandată a urcat la 2.000 de lei.

În cazul nunților, costurile au ajuns la niveluri care îi pun pe miri în fața unor bugete considerabile. Potrivit Andreei Ienciu, meniul pentru o persoană variază în prezent între 70 și 120 de euro.

„Dacă facem o medie realistă și includem mâncarea, băuturile alcoolice, florile, candy barul și eventualele momente artistice, ajungem ușor la aproximativ 200 de euro de persoană. Asta înseamnă 400 de euro pentru un cuplu, adică în jur de 2.000 de lei. Din punctul meu de vedere, raportat strict la costurile reale ale unui eveniment, un cuplu nu prea mai are ce face la o nuntă în 2026 fără 2.000 de lei”, explică event plannerul.

În Sibiu, această sumă începe să fie tot mai des întâlnită, mai ales în cazul nunților organizate în locații premium sau cu un concept bine pus la punct.

Botezul: între 1.300 și 1.500 de lei pentru un cuplu

Pentru botezuri, lucrurile sunt ceva mai temperate, însă logica rămâne aceeași. Evenimentul este, de regulă, mai restrâns și implică mai puțină logistică.

„De cele mai multe ori vorbim despre un număr mai mic de invitați, mai puține elemente de decor și lipsa unor momente artistice complexe. Tocmai de aceea, consider că un dar potrivit pentru un cuplu la un botez în 2026 se încadrează undeva între 1.300 și 1.500 lei”, spune Andreea Ienciu.

Această sumă reflectă atât costurile reale ale organizării, cât și caracterul mai intim al evenimentului, o practică tot mai frecventă și în rândul sibienilor.

Cununia: darul rămâne flexibil

Cununia este, poate, evenimentul cel mai greu de încadrat într-un tipar clar. Totul depinde de locație, de numărul invitaților și de amploarea petrecerii.

„La cununie lucrurile sunt diferite și nu pot fi generalizate. Este un eveniment mai intim, mai personal. De aceea, cred că fiecare oferă cât consideră pentru cuplul proaspăt căsătorit. În general, darul se situează între 800 și 1.000 RON pentru un cuplu, mai ales în contextul în care, de cele mai multe ori, urmează și nunta”, explică fondatoarea Postit Events.

Darul în 2026: între realitate economică și gest de suflet

Chiar dacă sumele au crescut vizibil, Andreea Ienciu subliniază că acestea sunt estimative și trebuie privite în context.

„Știm cu toții că traversăm o perioadă economică dificilă. Fiecare dă cât poate și cât consideră. Vorbim însă despre evenimente de suflet, iar atunci când este vorba despre oameni apropiați, de cele mai multe ori nu te mai gândești strict la sumă, ci la gest, la prezență și la susținere.”

În 2026, pentru sibieni și nu numai, darul la nuntă, botez sau cununie nu mai este doar o tradiție, ci o reflectare directă a costurilor reale din spatele evenimentelor. Iar întrebarea „cât se dă?” rămâne una deschisă, adaptată fiecărei situații și fiecărei relații.