ce nume au ales părinții din sibiu pentru copiii lor: matei și eva sunt în top, dar altele sunt cele mai speciale

Aducerea pe lume a unui copil este un moment care schimbă totul, o clipă încărcată de emoție, speranță și promisiuni pentru viitor. În acele prime momente, părinții se confruntă și cu una dintre cele mai importante alegeri pe care le vor face pentru micuțul lor: prenumele. Nu este doar un cuvânt trecut într-un act, ci un simbol al iubirii, al viselor și al valorilor pe care părinții le proiectează asupra copilului. Alegerea numelui devine, pentru mulți, un proces intens, presărat cu amintiri, discuții lungi și căutări care pot dura luni întregi. Fiecare variantă are o poveste, o semnificație aparte, iar drumul până la cel mai potrivit prenume este adesea la fel de important ca rezultatul final.

Povestea fiecărui copil începe, așadar, cu prenumele pe care îl va purta toată viața, un reper care îl va defini și îl va însoți la fiecare pas. Deși unii părinți știu din timp cum își vor numi copilul, chiar înainte ca acesta să fie conceput, cei mai mulți ajung la o decizie după multe ezitări. În 2025, în municipiul Sibiu, preferințele părinților conturează atât atașamentul față de numele clasice, cât și dorința de originalitate: Matei și Andrei se află în topul prenumelor alese pentru băieți, iar Eva-Maria și Sofia-Maria sunt cele mai întâlnite în rândul fetelor, în timp ce prenume rare, precum Ira și Adem, ies în evidență prin unicitate și curajul de a alege diferit.

Cele mai populare prenume în 2025 la Sibiu

În ultimii ani, părinții sibieni s-au oprit la prenume care, în România, au cunoscut o mare popularitate. Semnificația lor, probabil, i-a făcut să le aleagă, simțind că îl vor reprezenta pe noul născut. Astfel, potrivit datelor furnizate de Primăria Sibiu, cele mai populare prenume în 2025 au fost Matei, Andrei, Ștefan, Victor și Vlad-Andrei pentru băieți, respectiv Eva-Maria, Sofia-Maria, Ilinca, Maria și Ariana pentru fete.

Părinții au ales inclusiv nume speciale pentru copiii lor, cu însemnătate aparte, iar printre cele mai puțin cunoscute se numără Ira, Paisia, Ecrin și Zaira pentru fete, respectiv Adem, Antim, Karim, Levi, Asher și Ezechel pentru băieți.

Alegerile luate de părinții sibieni în privința prenumelor ies din tipare și reflectă fie influențe culturale diverse, fie dorința de a păstra legătura cu tradiția, spiritualitatea sau valorile familiale.

Anul trecut, în municipiul Sibiu s-au născut 2.985 de copii, dintre care 1.531 de băieți și 1.454 de fete.

Sub 1.000 de căsătorii în 2025 la Sibiu

Peste 700 de cupluri au spus „DA”, tare și răspicat, în fața ofițerului de Stare Civilă anul trecut. „În 2025 au fost oficiate la Serviciul Stare Civilă 728 de căsătorii”, potrivit unui răspuns furnizat de Primăria Sibiu pentru Ora de Sibiu. Numărul ceremoniilor a crescut față de anul 2024 când au fost oficiate 669 de căsătorii. Cel mai tânăr cuplu care s-a căsătorit în 2025 a fost format dintr-un mire în vârstă de 20 de ani și o mireasă de 19 ani. La polul opus, cel mai vârstnic cuplu care și-a unit destinele în acest an a avut un mire de 91 de ani și o mireasă de 74 de ani.

Pe lângă căsătorii, Serviciul Stare Civilă a gestionat și a încheiat și 34 de divorțuri pe cale administrativă.

În anul 2025, 11 sibieni au împlinit vârsta de 100 de ani. De asemenea, anul trecut au fost înregistrate 2.362 de decese, numărul fiind mai mic decât cel al nașterilor.