consiliul concurenței lovește dur: dacia, renault și alte firme, amendate cu peste 16o de milioane de lei

Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi totale de 163,71 milioane de lei, după ce a constatat existența unei înțelegeri anticoncurențiale prin care firmele își împărțeau piața forței de muncă, limitând mobilitatea angajaților și menținând artificial costurile salariale la un nivel redus.

Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurență, în condițiile în care legislația interzice orice acorduri sau practici concertate care restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

Potrivit autorității, cele opt companii au stabilit să nu concureze între ele pentru recrutarea și angajarea forței de muncă specializate, în special în domeniul producției de autovehicule, dar și în activități conexe, precum ingineria și consultanța tehnică. Mai mult, firmele s-au înțeles să nu recruteze angajați de la concurență fără acordul prealabil al companiei respective.

Companiile sancționate sunt:

Alten Si-Techno Romania SRL

Akkodis Romania SRL

Automobile-Dacia SA

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL

Expleo Romania SRL

FEV ECE Automotive SRL

Renault Technologie Roumanie SRL

Segula Technologies Romania SRL

Aceste practici sunt cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”, prin care companiile convin să nu angajeze sau să nu facă oferte de muncă angajaților firmelor concurente, renunțând deliberat la concurența pentru forța de muncă.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale. Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii. Acest tip de comportament este deosebit de nociv atât pentru concurență, cât și pentru angajați, ale căror oportunități de mobilitate sunt grav afectate”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Amenzile aplicate diferă de la o companie la alta și reprezintă un procent din cifra de afaceri, care poate ajunge până la 10%, în funcție de circumstanțe agravante sau atenuante, precum și de recunoașterea faptelor.

Valoarea amenzilor aplicate:

Akkodis Romania SRL – 5.539.871,75 lei

Alten Si-Techno Romania SRL – 10.651.566,50 lei

Automobile-Dacia SA – 81.530.497,62 lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL – 7.710.801,66 lei

Expleo Romania SRL – 7.428.131,86 lei

FEV ECE Automotive SRL – 1.398.870,03 lei

Renault Technologie Roumanie SRL – 46.294.136,03 lei

Segula Technologies Romania SRL – 3.158.982,76 lei

În cadrul investigației, una dintre companii a beneficiat de programul de clemență, furnizând informații decisive pentru probarea înțelegerii anticoncurențiale și obținând o reducere semnificativă a amenzii. Alte cinci companii au recunoscut faptele și au beneficiat, la rândul lor, de reduceri.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat, urmând să fie puse în aplicare de ANAF.