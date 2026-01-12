Anchetatorii din județul Tulcea au anunțat că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat aflat în arest preventiv, acuzat de comiterea infracțiunii de omor calificat.
Potrivit ziarului Ora de Tulcea, faptele s-ar fi petrecut în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999. Atunci, suspectul ar fi pătruns ilegal în locuința victimei, situată într-o localitate din județul Tulcea. Anchetatorii susțin că, prin acte de violență și constrângere, acesta ar fi întreținut un raport sexual cu femeia.
Pentru a o împiedica să strige sau să alerteze persoane din apropiere și pentru a ascunde comiterea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, bărbatul ar fi continuat agresiunile. În urma violențelor, victima ar fi suferit multiple leziuni traumatice grave, care i-au provocat decesul.
Un element esențial în anchetă îl reprezintă raportul de expertiză genetică judiciară întocmit la data de 6 august 2025 de Institutul de Criminalistică al IGPR. Conform documentului, profilul genetic al inculpatului, identificat în baza de date a Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, coincide cu profilul genetic masculin obținut din analiza urmelor biologice ridicate de la locul faptei.
Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Tulcea, instanța competentă în acest caz.
Ultima oră
- Crimă rezolvată după 26 de ani la Tulcea: ce atrocități a comis bărbatul acum 3 minute
- Repatriere rapidă și sigură din străinătate: Casa Funerară Condoleanțe, sprijin complet pentru familii acum 14 minute
- Gripa face primele victime la Sibiu în 2026: doi vârstnici au murit, ambii nevaccinați acum 25 de minute
- Sibiul are excedent record după încasări de taxe peste estimări: unde se duc banii acum 30 de minute
- Alertă în județul Sibiu: focare de pestă porcină și boala limbii albastre în mai multe localități acum 38 de minute