crimă rezolvată după 26 de ani la tulcea: ce atrocități a comis bărbatul

Anchetatorii din județul Tulcea au anunțat că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat aflat în arest preventiv, acuzat de comiterea infracțiunii de omor calificat.

Potrivit ziarului Ora de Tulcea, faptele s-ar fi petrecut în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999. Atunci, suspectul ar fi pătruns ilegal în locuința victimei, situată într-o localitate din județul Tulcea. Anchetatorii susțin că, prin acte de violență și constrângere, acesta ar fi întreținut un raport sexual cu femeia.

Pentru a o împiedica să strige sau să alerteze persoane din apropiere și pentru a ascunde comiterea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, bărbatul ar fi continuat agresiunile. În urma violențelor, victima ar fi suferit multiple leziuni traumatice grave, care i-au provocat decesul.

Un element esențial în anchetă îl reprezintă raportul de expertiză genetică judiciară întocmit la data de 6 august 2025 de Institutul de Criminalistică al IGPR. Conform documentului, profilul genetic al inculpatului, identificat în baza de date a Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, coincide cu profilul genetic masculin obținut din analiza urmelor biologice ridicate de la locul faptei.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Tulcea, instanța competentă în acest caz.