declarație surpriză a președintelui moldovei: maia sandu este pentru unirea cu românia

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut o declarație neașteptată într-un interviu amplu acordat unor jurnaliști britanici, afirmând că ar susține un eventual referendum privind unirea cu România.

În dialogul cu Rory Stewart și Alastair Campbell, doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Marea Britanie și gazde ale unuia dintre cele mai ascultate podcasturi britanice, lidera de la Chișinău a discutat despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova, în special interferențele Rusiei și propaganda Kremlinului care încearcă să slăbească democrația în țara vecină.

Potrivit Mediafax, Maia Sandu a vorbit și despre copilăria sa în perioada sovietică și despre cum limba română și cultura națională au supraviețuit sub regimul comunist. Ea a rememorat mișcările de renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80, perioadă în care au existat discuții despre reunirea cu România.

„La sfârșitul anilor ’80, când regimul nu mai era la fel de puternic ca înainte, am avut această mișcare națională care ne-a adus independența. Și, desigur, au existat discuții despre reunificarea cu România, pentru că Moldova a fost parte a României înainte”, a afirmat Maia Sandu.

Întrebată direct dacă ar susține unirea cu România, președintele Republicii Moldova a răspuns fără ezitare:

„Dacă am avea un referendum, eu aș vota pentru reunirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, desigur, să reziste în fața Rusiei”, a afirmat Maia Sandu.

Totuși, Sandu subliniază că decizia actuală a guvernării trebuie să fie pragmatică.

„Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea.” a mai declarat Maia Sandu

În același interviu, președintele moldovean a avertizat că Vladimir Putin urmărește să controleze Europa și că influența Kremlinului în afacerile interne ale UE este mai mare decât pare.

FOTO: Președinția Republicii Moldova