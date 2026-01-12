fc hermannstadt s-a despărțit de unul dintre “veteranii” echipei și de un membru din staff-ul tehnic

FC Hermannstadt a anunțat luni că a ajuns la un acord de reziliere a contractelor cu mijlocașul Ciprian Biceanu și preparatorul fizic Stelian Isac.

Ciprian Biceanu (31 ani), unul dintre jucătorii preferați ai fostului antrenor, Marius Măldărășanu a semnat rezilierea acordului cu FC Hermannstadt.

Biceanu evolua la Hermannstadt din 2022, când a venit de la Concordia Chiajna și a strâns 143 de meciuri pentru sibieni.

De asemenea, clubul sibian a încetat acordul cu preparatorul fizic Stelian Isac, care revenise la echipă în vara trecută, pentru a compensa plecarea lui Sergiu Coc. El mai făcuse parte din staff-ul echipei și în 2021. Dorinel Munteanu a venit doi secunzi, dintre care unul este preparator fizic, iar din vechiul staff au fost păstrați Cosmin Corovei și Florin Berța.

Clubul sibian nu a anunțat încă rezilierea acordurilor cu jucătorii Diogo Batista, Patrick Vuc și Ianis Gândilă, care nu au făcut deplasarea în stagiul de pregătire din Antalya.

De asemnea, FC Hermannstadt nu a oficializat nici despărțirea de Vali Negru, fostul secund și interimar după plecarea lui Măldărășanu.