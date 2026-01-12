femeie lovită de o mașină pe trecerea de pietoni în apropiere de mall-ul de la gară

O femeie în vârstă de 61 de ani a fost lovită de o mașină, în apropierea mall-ului de la Gară, în timp ce trecea strada pe trecerea de pietoni. Șoferul e din Maramureș.
Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs luni pe strada Fabricii din municipiu.
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ un pieton, mai precis o femeie în vârstă de 61 de ani, sibiancă, a fost accidentată de șoferul unui autoturism (un bărbat în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Maramureș), în timp ce se afla în traversarea străzii Fabricii, pe trecerea pentru pietoni”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale fiind transportată la spital cu o ambulanță. Potrivit SAJ Sibiu, ea a suferit un traumatism lombar.
Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
