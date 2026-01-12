frig extrem la sibiu: adăpostul de noapte funcționează non-stop pentru oamenii străzii

Temperaturile scăzute din această perioadă pun în pericol persoanele fără adăpost din Sibiu.

Primăria Sibiu reamintește că, prin Adăpostul de Noapte de la Piața Iancu de Hunedoara nr. 3, oferă sprijin acestor persoane, asigurând cazare pe timp de noapte și alte servicii de suport.

În noaptea de 11 spre 12 ianuarie, când temperaturile au scăzut până la -12°C, adăpostul a găzduit 30 persoane (26 de bărbați și 4 femei), gradul de ocupare fiind de 75% în contextul în care unitatea are disponibile 40 de locuri. Cel mai mare număr de beneficiari din Centru înregistrat în această iarnă a fost de 33 de persoane, în noaptea de Anul Nou.

În această perioadă de ger unitatea este deschisă zilnic între orele 17:30 și 08:30.

Pentru a sprijini aceste persoane vulnerabile, începând cu 24 decembrie 2025 și până în prezent, aceasta a funcționat însă în program non-stop, beneficiarii putând rămâne în Adăpost și pe timpul zilei. Media celor care au rămas aici și pe parcursul zilei a fost de 18 persoane.

Pe lângă protecția împotriva frigului de afară, în Adăpostul de Noapte aceste persoane beneficiază de:

Posibilitatea de a-și face igiena corporală generală, având la dispoziție dușuri cu apă caldă, săpun și prosoape,

Mijloacele pentru igienizarea hainelor, având la dispoziție și haine de schimb curate,

Cină și micul dejun, la venirea și la plecarea din unitate

O masă caldă la prânz oferită celor care rămân în Adăpost și peste zi, asigurată din donațiile primite de această unitate.

Sibienii care întâlnesc în stradă sau au cunoștințe de persoane fără adăpost, sunt încurajați să le direcționeze către acest Centru sau să contacteze personalul de aici la numerele de telefon 0369-436000, 0799-812579 sau pe email la adapostnoapte.das@sibiu.ro.