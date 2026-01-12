gripa face primele victime la sibiu în 2026: doi vârstnici au murit, ambii nevaccinați

Primele două decese cauzate de gripă în sezonul 2025-2026 au fost înregistrate în județul Sibiu. Ambele persoane au murit pe secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ.

Potrivit DSP Sibiu, primul deces a survenit în data de 9 ianuarie 2026, la un bărbat în vârstă de 90 de ani, din Cisnădie, nevaccinat antigripal, cu multiple comorbidități, infectat cu virus gripal de tip A, depistat pozitiv prin test RT PCR.

Cel de-al doilea deces, s-a produs în data de 11 ianuarie 2026, la o femeie în vârstă de 86 de ani, din municipiul Sibiu, nevaccinată antigripal, cu multiple comorbidități, infectată cu virus gripal de tip A, depistată pozitiv prin test RT PCR.

Într-un an de zile, nouă decese din cauza gripei

Dat fiind faptul că, în cursul sezonului gripal trecut, toate cele 9 decese au survenit la persoane neimunizate împotriva gripei, iar în cursul acestui an primele decese au apărut tot la persoane nevaccinate, Direcția de Sănătate Publică Sibiu recomandă cu insistență vaccinarea antigripală. Este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a formelor severe de boală, forme care, suprapuse peste alte afecțiuni medicale, pot duce la un deznodământ nefericit.

Grijă la igiena personală

Se recomandă, de asemenea, mai ales în cazul persoanelor aflate în categoriile de risc, sau a celor care au în familie persoane încadrate în categoriile vulnerabile, o riguroasă igienă personală, cu accent deosebit pe spălarea și dezinfectarea cât mai des a mâinilor, folosirea de batiste de unică folosință pentru suflarea nasului, respectarea cu rigurozitate a igienei tusei și strănutului care trebuie realizate fie în batistă de unică folosință fie în pliul cotului, purtarea măștii în cazul apariției semnelor de boală sau în preajma persoanelor infectate, autotestarea și prezentarea la medic pentru recomandări și tratament medical dacă este cazul.