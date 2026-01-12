începutul de an înseamnă ordine – cum se planifică corect un calendar ddd profesional

Pentru majoritatea companiilor, luna ianuarie înseamnă bilanț, planuri și reorganizare.

Dar puține includ în acest proces un element esențial: calendarul DDD – adică planul anual de dezinsecție, deratizare și dezinfectare.

Un astfel de plan nu este doar o cerință legală, ci și o formă de management preventiv care economisește timp, bani și stres.

De ce e important un calendar DDD

Un plan bine făcut nu înseamnă doar stabilirea datelor de intervenție, ci:

evaluarea riscurilor biologice specifice activității;

corelarea tratamentelor cu perioadele critice (primăvară, toamnă, depozitare, producție intensă);

monitorizarea continuă a eficienței;

actualizarea datelor la fiecare modificare de spațiu sau flux.

„Un calendar clar e semnul unei companii care gândește înainte, nu după,” explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Cum arată un plan profesional

ATUM creează pentru fiecare client un plan de tratamente personalizat, care include:

frecvența optimă a intervențiilor (lunare, trimestriale, sezoniere);

tipurile de dăunători țintiți;

produsele și echipamentele folosite;

persoanele responsabile din partea clientului;

documentele de raportare și arhivare digitală.

Fiecare intervenție este înregistrată într-un sistem intern, iar clientul primește la final rapoarte complete și ușor de accesat.

Avantajele planificării

✔️ Zero intervenții de urgență neprevăzute;

✔️ Costuri fixe, buget controlat;

✔️ Conformitate asigurată în fața DSP și DSVSA;

✔️ Siguranță continuă pentru angajați și clienți;

✔️ Imagine profesionistă și ordine administrativă.

Un plan DDD anual nu este un cost, ci o formă de disciplină care se răsplătește prin liniște.

Ordine, control și continuitate

Sibiul este un oraș unde lucrurile bine organizate se văd și se respectă.

ATUM aplică aceeași filozofie în activitatea sa: fără improvizații, fără întârzieri, fără neclarități.

Totul e planificat, verificat și raportat – la timp, de fiecare dată.

Începutul de an este momentul ideal pentru a construi un sistem de igienă predictibil, care să elimine surprizele.

Un calendar DDD clar și respectat înseamnă mai puține riscuri și mai mult control.

ATUM oferă firmelor din județul Sibiu planuri anuale de igienă biologică, adaptate fiecărui tip de activitate, de la producție alimentară la birouri sau centre logistice.

Pentru că siguranța adevărată începe întotdeauna cu un plan bine făcut.

