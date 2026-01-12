mai aduce fc hermannstadt jucători? dorinel munteanu vine cu precizări

Antrenorul principal al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu este decis dacă va mai face sau nu transferuri în această iarnă.

În ultimul amical al sibienilor din Antalya, 2-2 cu Napredak Krusevac (Serbia), Antwi și Albu au părăsit terenul, acuzând ușoare accidentări. Antrenorul Dorinel Munteanu a anunțat că va mai face transferuri doar dacă va fi nevoit de eventuale indisponibilități.

”Eu sunt mulțumit de cum s-a desfășurat comportamentul, de cum au răspuns băieții. Se putea mai mult, dar a fost puțină oboseală. Sunt probleme de joc, Albu a primit un genunchi în spate, Nana a simțit ceva, are o contractură. E rezultatul jucătorilor care muncesc cum trebuie, sunt și aceste riscuri, sper să trecem peste aceste probleme. Aștept în primul rând să-și revină jucătorii pe care îi am sub comandă. Să vedem în funcție de starea jucătorilor, dacă mai aduc unul sau doi fotbaliști” a declarat Dorinel Munteanu la finalul jocului cu sârbii de la Krusevac.

”Sper că am trecut de faza dificilă”

Sibiul va juca fiecare meci la rezultat, având obiectivul de a ieși din subsolul casamentului. ”N-avem nevoie de spectacol, în situația noastră fiecare punct e important. Trebuie să facem sacrificii la fiecare meci. În fotbal sunt faze și faze, noi acum sper că am trecut prin faza dificilă, iar prin atitudine și munca să ieșim din această situație” a mai afirmat tehnicianul lui FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt revine marți din Antalya și va disputa primul meci oficial al anului pe 17 ianuarie, la Constanța, cu Farul.