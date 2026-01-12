meci nebun în turcia! fc hermannstadt revine de două ori în ultimul meci / video
Foto: Napredak Krusevac

FC Hermannstadt a remizat luni la Belek, 2-2 cu sârbii de la Napredak Krusevac, în ultimul joc de verificare din Turcia.

Echipa pregătită de Dorinel Munteanu nu a pierdut niciunul din cele trei amicale disputate în Turcia. După 0-0 cu Kaysperispor (Liga 1, Turcia) și 2-0 cu Muglatsport (Liga 1, Turcia), sibienii au remizat luni, 2-2 cu Napredak Krusevac, echipă din primul eșalon din Serbia.

Sârbii au condus în două rânduri, însă FC Hermannstadt a egalat de fiecare dată. Ion Bârstan a marcat un gol frumos în minutul 39, după o acțiune personală pe flancul stâng.

Foto: FC Hermannstadt

Sergiu Buș a consemnat scorul final, după ce a marcat din 6 metri, finalizând o minge recuperată de un coleg în careul sârbilor.

Foto: Napredak Krusevac

Nana Antwi și Dragoș Albu au părăsit terenul accidentați, însă se speră să nu fie vorba de ceva grav. Atacat tare din spate de un adversar, Albu a părăsit terenul pe targă și va efectua în țară un examen RMN.

Foto: Napredak Krusevac

FC Hermannstadt revine marți la Sibiu, unde continuă pregătirea până la plecarea spre Constanța, programată pe 16 ianuarie.

Foto: FC Hermannstadt

FC Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Stoica, Issah, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Jair – Ritivoi, Gjorgjievski, Bârstan. Au mai jucat: Pop, Muțiu, Antwi, Karo, Căpușă, Călugăr, Oroian, Albu, Chițu, Buș, Neguț.

