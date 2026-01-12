meci nebun în turcia! fc hermannstadt revine de două ori în ultimul meci / video

FC Hermannstadt a remizat luni la Belek, 2-2 cu sârbii de la Napredak Krusevac, în ultimul joc de verificare din Turcia.
Echipa pregătită de Dorinel Munteanu nu a pierdut niciunul din cele trei amicale disputate în Turcia. După 0-0 cu Kaysperispor (Liga 1, Turcia) și 2-0 cu Muglatsport (Liga 1, Turcia), sibienii au remizat luni, 2-2 cu Napredak Krusevac, echipă din primul eșalon din Serbia.
Sârbii au condus în două rânduri, însă FC Hermannstadt a egalat de fiecare dată. Ion Bârstan a marcat un gol frumos în minutul 39, după o acțiune personală pe flancul stâng.
Sergiu Buș a consemnat scorul final, după ce a marcat din 6 metri, finalizând o minge recuperată de un coleg în careul sârbilor.
Nana Antwi și Dragoș Albu au părăsit terenul accidentați, însă se speră să nu fie vorba de ceva grav. Atacat tare din spate de un adversar, Albu a părăsit terenul pe targă și va efectua în țară un examen RMN.
FC Hermannstadt revine marți la Sibiu, unde continuă pregătirea până la plecarea spre Constanța, programată pe 16 ianuarie.
FC Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Stoica, Issah, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Jair – Ritivoi, Gjorgjievski, Bârstan. Au mai jucat: Pop, Muțiu, Antwi, Karo, Căpușă, Călugăr, Oroian, Albu, Chițu, Buș, Neguț.
