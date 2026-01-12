o nouă victimă a rottweilerilor care au omorât cățelușa din porumbacu de jos. ,,au atacat femeia când ieșea din curte”

Doi câini Rottweiler din Porumbacu de Jos, implicați într-un caz șocant în vara acestui an, revin în centrul atenției după un nou incident grav. După moartea unei cățelușe și mai multe sesizări privind comportamentul lor agresiv, povestea a căpătat o turnură alarmantă pe 8 decembrie 2025, când o femeie a fost atacată chiar la ieșirea din propria curte.

Cazul celor doi câini din rasa Rottweiler din Porumbacu de Jos a revenit în atenția publică după un nou incident grav petrecut pe 8 decembrie 2025. Animalele sunt cunoscute în comunitate încă din vară, când au fost implicate într-un atac soldat cu moartea unei cățelușe. De atunci, au existat mai multe sesizări privind prezența lor pe proprietăți private, iar cel mai recent eveniment – un atac asupra unei femei – a determinat deschiderea unui dosar penal și intervenția serviciilor abilitate.

Atac asupra unei femei, sesizat prin apel la poliție

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu, evenimentul a fost sesizat în dimineața zilei de 8 decembrie 2025.

„La data de 08 decembrie 2025, Secția nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos a fost sesizată, prin apel, de către un localnic, cu privire la faptul că mama sa, în timp ce părăsea curtea imobilului, ar fi fost atacată de către doi câini, aparținând vecinului său, lăsați adesea nesupravegheați”, a precizat Alecsandra Rugaci.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat cele două animale implicate în incident.

Câinii, ridicați și duși la adăpostul din Avrig

În urma intervenției, cei doi Rottweileri au fost ridicați de autorități și transportați la Adăpostul de Stat al Câinilor fără stăpân din Orașul Avrig, în prezența unui reprezentant legal al centrului de ecarisaj.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat două animale din specia canină, care au fost ridicate și transportate la Adăpostul de Stat al Câinilor fără stăpân din Orașul Avrig, fiind prezent și un reprezentant legal, responsabil al centrului de echarisaj Avrig. Polițiștii din cadrul Secției nr.4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsurile legale în consecință”, a mai transmis IPJ Sibiu.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca polițiștii să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul și ce măsuri legale se impun.

Un istoric periculos

Incidentul din 8 decembrie nu este unul izolat. Cei doi Rottweileri au fost implicați și într-un caz grav petrecut în 31 iulie, când au pătruns pe o proprietate privată și au ucis o cățelușă.

Atunci, proprietarul câinilor a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin și pentru nedeclararea animalelor, conform OUG 55/2002. (detalii aici)

Ulterior, au existat mai multe sesizări privind prezența câinilor lăsați liberi pe stradă sau pătrunderea acestora pe alte proprietăți, inclusiv în curtea stăpânului cățelușei ucise.

„Ei rămân un pericol”

Stelian Solomon, proprietarul cățelușei ucise în vară, spune că atacul din 8 decembrie confirmă temerile sale.

„Povestea continuă. După numeroase sesizări, cei doi Rottweileri continuă să aibă victime. Pe 8 decembrie au atacat o femeie. A venit serviciul de ecarisaj Avrig și au ridicat câinii, dar pericolul rămâne. După atâtea sancțiuni, nu înțeleg de ce nu suntem protejați”, a declarat acesta.