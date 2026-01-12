plata impozitelor pe 2026 începe luni la sibiu: ce opțiuni au contribuabilii

Începând de astăzi, 12 ianuarie, sibienii pot achita taxele și impozitele locale aferente acestui an.

Mijloace electronice de plată

Pe platforma e-administrație a municipiului Sibiu – https://e-administratie.sibiu.ro

În aplicația mobilă e-Primăria Sibiu

Prin ordin de plată (internet banking) – se va specifica la beneficiar MUNICIPIUL SIBIU, cod identificare fiscală 4270740 și contul IBAN corespunzător obligației fiscale, disponibil pe www.sibiu.ro, secțiunea Informații Publice – subsecțiunea Conturi IBAN: https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/conturi_iban.

Pe platforma ghiseul.ro

Cu prezență fizică:

La ghișeele Direcției Fiscale Locale de pe str. Turismului nr.15A și cele din sediul de pe str. Samuel Brukenthal nr. 2, conform programului care poate fi consultat aici: https://sibiu.ro/primaria/serviciu/183)

La ghișeul digital, amplasat în sediul central al Primăriei, la intrarea dinspre Piața Mică, disponibil non-stop, inclusiv după încheierea programului instituției și în weekend

La stațiile de plată SelfPay din oraș

În rețeaua BRD – Groupe Societe Generale, prin scanarea codurilor de bare de pe decizia de impunere

La ghișeele oficiilor poștale din municipiul Sibiu.

Unde puteți vedea sumele pe care le aveți de plată?

Dacă aveți un cont validat pe platforma de e-administrație, sumele de plată sunt afișate aici. De asemenea, cu același nume de utilizator și aceeași parolă pe care o aveți pe contul de e-administrație, puteți să vă conectați în aplicația mobilă e-Primăria Sibiu (descărcabilă gratuit din Google Play și App Store), unde puteți consulta sumele de plată și puteți efectua plăți electronice direct. O altă variantă este prezentarea fizică la ghișeu unde puteți solicita această informație.

Reducerea de 10% se păstrează și în 2026! Dacă achitați integral, până în 31 martie, impozitele datorate pe tot anul 2026, veți beneficia de această reducere care se aplică doar persoanelor fizice. Menționăm că reducerea nu se aplică taxei de salubrizare.