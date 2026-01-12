platforma online a primăriei sibiu, nefuncțională în prima zi de plată a impozitelor

Sibienii își pot plăti, începând cu data de 12 ianuarie, taxele și impozitele locale. În prima zi de plată, platforma online a Primăriei Sibiu a fost temporar nefuncțională. Există însă alte modalități prin care vă puteți achita taxele locale.

Începând de astăzi, 12 ianuarie, sibienii pot achita taxele și impozitele locale aferente acestui an. Platforma e-administrație a municipiului Sibiu nu a fost însă funcțională luni după-amiază.

Dacă întâmpinați dificultăți pe platformă, aveți și alte mijloace electronice de plată disponibile:

În aplicația mobilă e-Primăria Sibiu

Prin ordin de plată (internet banking) – se va specifica la beneficiar MUNICIPIUL SIBIU, cod identificare fiscală 4270740 și contul IBAN corespunzător obligației fiscale, disponibil pe www.sibiu.ro, secțiunea Informații Publice – subsecțiunea Conturi IBAN: https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/conturi_iban.

Pe platforma ghiseul.ro

De asemenea, puteți folosi și mijloacele de plată fizice, respectiv:

La ghișeele Direcției Fiscale Locale de pe str. Turismului nr.15A și cele din sediul de pe str. Samuel Brukenthal nr. 2, conform programului care poate fi consultat aici: https://sibiu.ro/primaria/serviciu/183)

La ghișeul digital, amplasat în sediul central al Primăriei, la intrarea dinspre Piața Mică, disponibil non-stop, inclusiv după încheierea programului instituției și în weekend

La stațiile de plată SelfPay din oraș

În rețeaua BRD – Groupe Societe Generale, prin scanarea codurilor de bare de pe decizia de impunere

La ghișeele oficiilor poștale din municipiul Sibiu.

De menționat este că luni, la ghișeele primăriei, nu a fost deloc coadă. Doar câțiva sibieni s-au prezentat fizic să își plătească taxele și impozitele locale. (DETALII AICI)