polul frigului se mută peste românia: urmează noaptea cea mai rece

Vremea geroasă continuă să domine România, iar meteorologii avertizează că cel mai rece moment al acestui episod de iarnă va fi în noaptea de luni spre marți.

Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că, deși în ultimele nopți temperaturile au scăzut semnificativ, adevăratul vârf al gerului urmează să fie atins.

Cea mai scăzută temperatură recentă a fost înregistrată la Vârful Omu, unde mercurul a coborât până la minus 22°C, iar în toate masivele montane s-au înregistrat valori sub minus 15°C.

Potrivit Mediafax, în depresiunile din estul Transilvaniei, denumite „polul frigului” al României, temperaturile au scăzut, de asemenea, sub minus 15°C, iar la stația București-Băneasa, minima a fost în jur de minus 10°C.

Meteorologii estimează că în noaptea de luni spre marți minimele vor ajunge la:

-20°C în zonele montane,

în zonele montane, -14….-15°C în București și localitățile preorășenești.

Vântul va intensifica senzația de frig, cu rafale de 70–80 km/h, viscolind zăpada mai ales în nordul și centrul țării. Se vor înregistra precipitații slabe, în special în zonele montane și nordul României, cu depuneri de 3–7 cm de zăpadă.

Vremea geroasă va persista până la mijlocul săptămânii, după care temperaturile vor crește treptat, cu maxime pozitive de 7….8°C și minime mai blânde, între minus 8 și 2….3°C.

Meteorologii precizează că, după acest episod de frig, alternanțele de temperaturi vor continua, cu perioade geroase urmate de scurte perioade cu temperaturi ușor pozitive, un tipar caracteristic iernii românești.

