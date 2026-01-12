prima căsuță pentru pisicile străzii, montată în sibiu: mai urmează alte nouă

Asociația PAN a instalat prima căsuță destinată pisicilor comunitare. Aceasta a fost amplasată în cartierul Vasile Aron, urmând ca în perioada următoare să mai fie montate și alte căsuțe în oraș, inclusiv în cartierul Ștrand.

Prima căsuță pentru pisicile străzii a fost amplasată în cartierul Vasile Aron. Urmează ca alte nouă căsuțe să fie instalate în cartierle din Sibiu pentru a ajuta pisicile să treacă peste iarna geroasă.

Reprezentanții asociației îi încurajează pe cetățeni să se implice și să semnaleze zonele unde ar fi nevoie de astfel de adăposturi. „Te rugăm să ne scrii un mesaj privat dacă știi zone unde ar fi nevoie de o astfel de căsuță pentru pisicile comunitare. Știi tu, zona aceea cu locatari sufletiști, iubitori de blănoși, care au adunat deja în jurul lor pisicuțe de care se îngrijesc.

Din considerente administrative, căsuțele pot fi amplasate doar în zone private, sigure pentru pisici, cu acordul proprietarilor, pe baza unui proces de predare-primire”, mai spun reprezentanții Asociației PAN.

Aceștia precizează că toate căsuțele vor fi instalate în zilele următoare. „Căsuțele sunt modulare, adică intrarea poate fi poziționată pe orice parte. Sunt izolate și pregătite pentru iarnă. În fiecare căsuță, pe fiecare etaj, pot intra aproximativ două sau trei pisici, în funcție de cum se înțeleg și cât de mult se pot înghesui.

Căsuța se predă în baza unui proces-verbal de predare-primire, semnat de asociația de proprietari sau de proprietarii locului unde va fi montată. La predare, noi oferim și bolurile, precum și un sac de mâncare”, a declarat o reprezentantă a Asociației PAN.