prima zi de plată a impozitelor la sibiu – oameni resemnați și fără cozi: „am strâns banii de câteva luni” / foto video

Prima zi de încasare a taxelor și impozitelor la ghișeele Primăriei Sibiu s-a desfășurat într-o atmosferă liniștită, fără cozi. Doar câțiva sibieni au ales să își achite dările chiar din prima zi.

Începând de astăzi, 12 ianuarie, sibienii pot plăti taxele și impozitele locale aferente anului în curs. Dacă unii contribuabili s-au grăbit să facă plata, alții au venit doar pentru a-și calcula contribuțiile către stat, urmând să achite impozitele spre finalul lunii. Nicolae spune că nu este speriat de majorarea taxelor.

„Am venit să văd cât am de plătit și e bine. Anul trecut plăteam 75 de lei, iar acum 158 de lei. Taxa de gunoi s-a scumpit cu 4 lei. Nu mă grăbesc să plătesc, o să achit mai la sfârșitul lunii”, a declarat Nicolae.

Nici Ana nu s-a grăbit să își achite impozitul. Aceasta a venit la primărie pentru a radia un autoturism. „Trebuie să scot o mașină de la Finanțe și nu cred că trebuie să plătesc impozitul, chiar dacă a fost vândută anul trecut. Nu am reușit încă să o scot din evidențele fiscale”, a spus Ana.

Rodica, pensionară care locuiește în zona Cedonia, a venit special până la primărie pentru a-și plăti taxele și impozitele. La fel ca alți sibieni prezenți la ghișee, aceasta nu se declară speriată de creșterea taxelor. „Am fost mai întâi la oficiul din Cedonia, dar mi s-a spus că nu pot încasa acolo și că trebuie să vin la primărie. Vinerea trecută am fost aici pe la ora zece și era afișat că impozitele se pot plăti doar începând cu data de 12. Sunt bătrână, nu am pe nimeni și am strâns banii de câteva luni. Am venit acum să plătesc, chiar dacă a fost mai greu cu drumul”, a povestit Rodica.

Deși plata taxelor se poate face și online, luni site-ul Primăriei Sibiu destinat achitării impozitelor nu a fost funcțional. Mai mulți sibieni au semnalat faptul că platforma nu putea fi accesată, motiv pentru care unii contribuabili au fost nevoiți să se deplaseze la ghișee sau să amâne plata până la remedierea problemelor tehnice. (DETALII AICI)

Majorările de taxe locale care au intrat în vigoare în 2026 sunt explicate de Guvern prin necesitatea alinierii României la nivelul european. Potrivit autorităților, România încasa doar 0,55% din PIB din impozitele pe proprietate, în timp ce media Uniunii Europene este de 1,85%. În plus, existau diferențe mari între localități, iar aproximativ o treime din impozite nu era încasată.

Pentru clădiri și terenuri, baza de calcul a fost actualizată și majorată cu aproximativ 70%. Au fost eliminate reducerile aplicate până acum clădirilor vechi, iar administrațiile locale pot stabili cote de impozitare între 0,08% și 0,2%, în funcție de deciziile proprii. În unele cazuri, impactul cumulat poate depăși creșterea medie, mai ales în localitățile unde cotele erau stabilite la nivel minim. (DETALII AICI)