problemă rezolvată: fc hermannstadt nu mai are interdicție la transferuri

FC Hermannstadt a anunțat luni că FIFA i-a ridicat interdicția la transferuri dictată pe data de 7 ianuarie, pentru o sumă infimă.
Clubul sibian a anunțat luni pe paginile de socializare că a scăpat de interdicția la transferuri, după ce a achitat o dobândă infimă pentru o sumă achitată deja în luna decembrie, cu câteva zile de întârziere față de data scadentă.
”Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C.Hermannstadt a fost ridicată. În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut” a anunțat FC Hermannstadt.
Sibienii așteaptă și decizia FIFA în cazul lui Ianis Stoica, după ce Estrela Amadora nu a plătit prima tranșă din transfer, pe care trebuia să o facă până la 1 septembrie 2025.
