procesul în cazul uciderii lui adrian kreiner, a început cu o amânare: motivul este incredibil

Procesul celor trei bărbați acuzați că l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner a început luni, 12 ianuarie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, însă ședința a fost amânată.

În sala de judecată, în boxa acuzaților s-au aflat Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, ambii condamnați în primă instanță la închisoare pe viață.

Avocatul lui Cosmin Zuleam, fugarul din dosar, a cerut amânarea procesului, motivând că se află la un alt termen, într-o altă instanță din țară. Completul de judecată a admis cererea și au stabilit un nou termen, pe 19 ianuarie 2026.

Cosmin Zuleam este de negăsit

Între timp, Cosmin Zuleam a fost introdus pe lista celor mai căutați infractori din România, după ce a fugit din țară imediat după crimă. Tribunalul Alba l-a condamnat la 30 de ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv omor calificat și tâlhărie.

Pedepsele celor trei inculpați