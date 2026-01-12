repatriere rapidă și sigură din străinătate: casa funerară condoleanțe, sprijin complet pentru familii

În situațiile dificile, când o persoană dragă decedează în străinătate, sprijinul unei echipe specializate este esențial. Casa Funerară Condoleanțe din Sibiu, situată pe strada Vasile Aaron nr. 11, oferă servicii funerare complete, cu o atenție deosebită acordată repatrierii persoanelor decedate în România. Fiecare familie beneficiază de consiliere și suport pe tot parcursul procesului, astfel încât formalitățile să fie gestionate corect și fără stres suplimentar.

Un serviciu important pus la dispoziție de către Casa Funerară Condoleanțe din Sibiu este repatrierea decedaților din străinătate. Atunci când decesul are loc în afara țării, sunt necesare mai multe documente pentru îndeplinirea formalităților legale, precum certificatul de naștere, actul de identitate, certificatul de căsătorie și certificatul constatator de deces. Ulterior, se obține certificatul de deces internațional de la primărie, precum și pașaportul mortuar, document obligatoriu pentru transportul funerar. Echipa Casei Funerare Condoleanțe se ocupă de toate aceste etape, indiferent de țara în care a avut loc decesul.

Transportul funerar internațional este asigurat din orice stat european, inclusiv Italia, Germania, Austria, Belgia, Spania sau Anglia, către Sibiu sau alte localități din România. Totodată, Casa Funerară Condoleanțe colaborează cu firme de profil din Statele Unite ale Americii, facilitând repatrierea și din afara Europei, în condiții legale și de maximă siguranță.

Transport funerar intern și îmbălsămare, printre alte servicii premium

Pe lângă repatriere, serviciile sunt adaptate nevoilor fiecărei familii. Casa Funerară Condoleanțe oferă transport funerar intern, îmbălsămare și cosmetizare, precum și sprijin în organizarea ceremoniei funerare. Consilierea este oferită permanent, astfel încât familia să poată lua cele mai bune decizii într-un moment delicat.

Un avantaj important este existența restaurantului propriu, unde pot fi organizate parastasele și mesele de pomenire. Restaurantul Sarmis Catering, situat pe Calea Dumbrăvii nr. 137, dispune de o sală spațioasă și elegantă, potrivită pentru astfel de evenimente. Meniurile sunt variate, pot fi alese din pachete prestabilite sau personalizate, iar preparatele sunt realizate cu grijă și respect pentru tradiție.

Casa Funerară Condoleanțe pune la dispoziție și capelă proprie, precum și săli de priveghi moderne, dotate cu aer condiționat și camere frigorifice de ultimă generație, pentru păstrarea în condiții optime a persoanei decedate. Există, de asemenea, o sală de așteptare confortabilă, gândită pentru liniștea și reculegerea celor care vin să își ia rămas-bun.

Pentru mai multe detalii despre serviciile oferite, Casa Funerară Condoleanțe poate fi contactată la numărul de telefon 0748 492 273.

De asemenea, informații complete sunt disponibile pe site-ul oficial: www.condoleante-sibiu.ro și pe pagina de Facebook: Casa Funerară Condoleanțe Sibiu.