rovinieta în 2026: amenzi mai mari și reguli stricte pentru șoferi

În 2026, utilizarea drumurilor naționale și a autostrăzilor din România rămâne condiționată de plata rovinietei, o obligație pe care șoferii nu au voie să o ignore.

Autoritățile atrag atenția că verificările sunt mai stricte, iar sancțiunile aplicate în lipsa unei taxe de drum valabile sunt considerabil mai mari față de anii anteriori.

Pentru autoturisme, tarifele sunt exprimate în euro și se achită la cursul BNR din ziua cumpărării. Cele mai populare opțiuni sunt rovinieta pe termen scurt și cea anuală. Astfel, un șofer plătește aproximativ 3,5 euro pentru o zi de utilizare, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile, iar pentru un an întreg costul ajunge la 50 de euro.

În cazul vehiculelor comerciale, al autocarelor sau al camioanelor, taxele cresc semnificativ, fiind stabilite în funcție de masa totală și categoria de transport.

Potrivit Mediafax, întregul sistem de achiziție și control este complet digitalizat. Camerele amplasate pe rețeaua rutieră verifică automat numerele de înmatriculare, iar șoferii nu mai au nevoie de documente tipărite sau stickere pe parbriz. Rovinieta poate fi cumpărată online, de pe platforma oficială a CNAIR, prin aplicații autorizate, din benzinării sau de la terminale de tip self-pay din centre comerciale.

Autoritățile insistă însă asupra unui detaliu esențial: corectitudinea datelor introduse. Numărul de înmatriculare, țara de origine a vehiculului și categoria acestuia trebuie completate fără erori. O simplă greșeală de literă sau cifră poate face ca rovinieta să nu fie recunoscută de sistem, iar șoferul să fie amendat, chiar dacă a plătit taxa.

Controlul se face printr-o rețea extinsă de camere fixe și mobile, amplasate pe drumurile naționale și autostrăzi. Pentru autoturisme, amenzile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la 1.000 de lei. În cazul transportatorilor, sancțiunile sunt mult mai dure, iar pentru camioane pot depăși pragul de 20.000 de lei, conform reglementărilor în vigoare.

Mesajul transmis șoferilor este clar: înainte de orice deplasare, verificarea valabilității rovinietei este obligatorie. Pentru cei care circulă frecvent, varianta anuală rămâne cea mai rentabilă. Reprezentanții CNAIR recomandă folosirea exclusivă a platformelor oficiale sau a partenerilor autorizați, pentru a evita situațiile în care taxa este plătită, dar nu apare înregistrată în sistem.

