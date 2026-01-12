s-a reunit csc șelimbăr: ce jucători noi au venit și cine a lipsit

Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr s-a reunit luni, când a început pregătirea pe Stadionul ”Voința” pentru a doua parte a sezonului.

Primul nume nou venit sub comanda lui Eugen Beza este mijlocașul stânga Ianis Mihart, împrumutat până în vară de la FC Hermannstadt. Ianis este fiul lui Cornel Mihart, fost fotbalist de Liga 1.

Tot de la ”vecini”, Șelimbărul îl vrea și pe Patrick Vuc, atacantul care nu a fost oprit de Dorinel Munteanu.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Deocamdată, CSC Șelimbăr l-a pierdut pe atacantul Sergiu Jurj, care și-a reziliat contractul și va merge probabil la Chindia, dar sunt posibile și alte plecări.

Răzvan Călugăr a fost în cantonament cu FC Hermannstadt și rămâne de văzut dacă sibienii îl vor trimite înapoi. Fundașul stânga Sorin Șerban este dorit la FC Bihor și nu este clar dacă el va continua la ”călăreții roșii”.

Program amicale CSC 1599 Șelimbăr:

24 ianuarie: Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr (locație nestabilită)

28 ianuarie: Inter Sibiu – CSC 1599 Șelimbăr

31 ianuarie: ASA Tg. Mureș – CSC 1599 Șelimbăr (locație nestabilită)

04 februarie: CIL Blaj – CSC 1599 Șelimbăr

07 februarie: CSC 1599 Șelimbăr – CSC Dumbrăvița (locație nestabilită)

11 februarie: CSC 1599 Șelimbăr – SCM Rm. Vâlcea

14 februarie: SCM Rm. Vâlcea – SCM Rm. Vâlcea