senatoarea ruxandra cibu deaconu cere demisia ministrului justiției, acuzat de plagiat: „integritatea nu se negociază”

Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu (USR) de Sibiu lansează un atac dur la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, pe fondul acuzațiilor de plagiat privind teza sa de doctorat, despre care susține că ar fi copiată în proporție de aproximativ 60%.

Într-o postare publică, senatoarea USR afirmă că ministrul și-ar fi însușit pagini întregi din lucrările altor autori, preluate din cel puțin trei cărți diferite, fără citare și fără delimitare clară, introducându-le ulterior în lucrarea sa doctorală.

„Nu multe, doar 60% din teză, adică 140 din cele 247 de pagini”, afirmă Ruxandra Cibu Deaconu, care califică situația drept incompatibilă cu funcția de ministru al Justiției.

Criticile vin și în contextul reacției publice a ministrului, care a declarat: „Eu nu consider că am plagiat”. O explicație respinsă categoric de senatoarea USR, care sugerează că invocarea unor practici din trecut nu poate justifica frauda academică.

„Hoția este incompatibilă cu o funcție în Guvern și este clar că Radu Marinescu nu mai poate ocupa portofoliul de la Justiție”, susține aceasta.

Ruxandra Cibu Deaconu pune cazul în contextul mai larg al scandalurilor repetate de plagiat din politica românească, amintind de episoadele care i-au vizat, de-a lungul anilor, pe foști premieri sau lideri politici de prim rang.

„După atâția ani de scandaluri de teze plagiate, de la Ponta la Ciucă și alții, impostori academici încă ies cu pieptul înainte și se proțăpesc în funcții importante”, mai afirmă senatoarea.

Mesajul USR Sibiu vine pe fondul unei dezbateri publice tot mai intense privind integritatea academică a demnitarilor și impactul acesteia asupra credibilității instituțiilor-cheie ale statului, în special a Ministerului Justiției, care are un rol central în garantarea legalității și a statului de drept.

Până la acest moment, Ministerul Justiției nu a anunțat dacă va fi declanșată o evaluare oficială a acuzațiilor, iar cazul riscă să devină un nou test de integritate pentru actualul Guvern.