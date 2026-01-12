sibiul are excedent record după încasări de taxe peste estimări: unde se duc banii

Sibiul are un excedent bugetar record în comparație cu anii anterior. Potrivit reprezentanților Primăriei, acest fapt se datorează încasării de impozite și taxe locale peste nivelul estimat, cât și limitărilor impuse de legislație, la finalul anului 2025, la secțiunea de funcționare. Banii „pe plus” urmează să fie folosiți pentru acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare și pentru mările proiecte aflate în implementare în oraș.

Excedentul bugetar poate fi utilizat, conform legii, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă și pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite.

Excedent record la Sibiu

În anul 2025, Sibiul a înregistrat un excedent bugetar în valoare de 177.428.070,93 lei, rezultat astfel:

la secțiunea de funcționare s-a înregistrat un excedent de 257.265.225,15 lei;

la secțiunea de dezvoltare s-a înregistrat un deficit de 79.837.154,22 lei.

Pentru a acoperi deficitul de la dezvoltare, s-a alocat suma de 79.837.154,22 lei din excedentul bugetar.

Secțiunea de funcționare a înregistrat un excedent așa de mare, deoarece s-au colectat mai bine, comparativ cu nivelul estimat, taxele locale.

„Raportat la secțiunea de funcționare s-a înregistrat un excedent mai mare în comparație cu anii anteriori, datorită: încasării de impozite și taxe locale peste nivelul estimat; limitărilor impuse de legislație în perioada octombrie-decembrie 2025, la secțiunea de funcționare, cu impact direct asupra cheltuielilor din ultimul trimestru al anului 2025; repartizării în luna decembrie a sumelor aferentei cotei de 2% din IVG instituțiilor de spectacole din subordine, și anume Teatrului Național Radu Stancu Sibiu și Teatrului Gong Sibiu. La finele anului au rămas sume neutilizate în cuantum de 19.712.113,25 lei”, se arată în raportul de specialitate.

Așadar, valoarea excedentului bugetar cumulată la finele anului 2025 este de 497.728.396,42 lei (calculat, conform legislației, prin însumarea excedentului cumulat al anilor precedenți în sumă de 320.300.325,49 lei cu excedentul anului 2025 în cuantum de 177.428.070,93 lei). Prin comparație, anul 2024 a fost încheiat cu un excedent de 95.114.539,76 lei, iar anul 2023 a fost încheiat cu un excedent de 138.378.756,89 lei



Unde se duc banii

Potrivit municipalității, dezvoltarea continuă a orașului în vederea creșterii calității vieții cetățenilor este prioritară. Astfel, este necesară aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2025 ca și sursă de finanțare a obiectivelor de investiții aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Marile proiecte implementate de municipalitate vor fi finanțate atât din bugetul local, cât și din fondurile nerambursabile atrase. Astfel, din excedentul bugetar de aproape 498 milioane lei se vor acoperi doar o parte din costurile proiectelor deja demarate sau în curs de inițiere în 2026.

„Municipiul Sibiu are în implementare 19 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în sumă total de 887.818.030 lei, din care cofinanțare și cheltuieli neeligibile în cuantum de 281.690.280 lei. Pentru anul 2026 conform graficelor de implementare a proiectelor cofinanțarea și cheltuielile neeligibile aferente acestor proiecte se ridică la suma de 114.407.420 lei”, se arată în raportul de specialitate. Printre proiectele pentru care va fi folosit excedentul se numără reabilitarea energetică a 7 unități de învățământ, reabilitarea a două imobile în vederea amenajării de spații de învățământ (imobil Maria Tereza și fostul liceu CFR), extinderea liceului Ghibu, modernizarea Căilor Șurii Mari și Șurii Mici și amenajarea Gușterlandului.

Cu bani exclusiv de la bugetul local vor fi realizate mai multe investiții (este vorba despre proiecte cu execuție deja contractată sau în stadiu avansat de contractare în sumă de 108.790.804 lei), printre care: modernizarea strada Ogorului, viabilizare cartier Veterani, amenajare parc Astra și Art Parc Cetății. Alte proiecte cu indicatori aprobați cu contractare în cursul acestui an, în cuantum de 217.533.833 lei alocați de la bugetul local se numără reabilitarea capitală a podului de pe strada Gladiolelor, reparația capitală a viaductului de pe Calea Șurii Mari, supralărgirea străzii Henri Coandă și amenajarea parcării supraterane din Vasile Aaron. De asemenea, pentru proiecte cu documentație tehnică în curs de finalizare se vor aloca aproximativ 145.000.000 lei, iar printre ele se numără: traseu pietonal de-a lungul Cibinului, reparații ziduri Cazarma 90, reabilitare pod peste râul Rosbach, construire cămin vârstnici, amenajare cimitir animale, modernizare strada Mitropoliei.

Într-o ședință extraordinară de îndată, organizată în 13 ianuarie, consilierii locali vor aproba proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar.