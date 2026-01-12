șofer cu alcoolemie uriașă, pus sub control judiciar: 2,72 g/l alcool în sânge

Ieri, 11 ianuarie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, față de un bărbat în vârstă de 47 de ani

Acesta este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. mai exact, incidentul a avut loc la 5 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, când polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 de un bărbat din Șura Mare despre faptul că vecinul său intrase cu autoturismul într-un indicator rutier.

La fața locului, polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto, care a refuzat testarea alcoolscopică și a fost transportat la UPU Sibiu pentru recoltarea probelor biologice.

Analizele toxicologice au arătat valori de 2,72 g/l, respectiv 2,64 g/l alcool pur în sânge. Pe baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut la 10 ianuarie pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

