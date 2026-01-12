șofer prins băut la volan, la loamneș: avea alcoolemie mare

Acum 3 zile, pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 20:00, polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe DJ 107 B, în localitatea Loamneș, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Păuca.
Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
