spectacol special de ziua culturii naționale: „albă ca zăpada”, pe scena teatrului gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă spectacolul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, după Frații Grimm, joi, 15 ianuarie, de la ora 10:00, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Culturii Naționale.

Producția are o valoare distinctă de patrimoniu, fiind realizată cu aceleași marionete create pentru premiera din 1985, acum readuse pe scenă într-o distribuție nouă. Spectacolul va fi reluat sâmbătă, 17 ianuarie, de la orele 11:00 și 18:00, precum și duminică, 18 ianuarie, de la ora 11:00.

Farmecul poveștii prințesei cu păr negru, buze roșii și fața albă ca zăpada deschide o fereastră spre un imagina fabulos, într-o montare cu actori la vedere, ce surprinde prin bogăția tehnicilor de animație. Dintre toate prințesele Fraților Grimm, Albă ca Zăpada este întruchiparea inocenței, are o inimă blândă, este capabilă să ierte toate nedreptățile ce îi sunt făcute de Regina cea Rea, iar cu ajutorul iubirii din partea frumosului Prinț reușește să rupă blestemul și să își salveze viața și regatul. Spectacolul de la Sibiu are o durată de 55 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani.

după Frații Grimm, in memoriam Kovács Ildikó și Febus Viorel Ștefănescu / un spectacol cu Mihaela Grigoraș, Angela Páskuy și Dan Hândoreanu

Ziua Culturii Naționale, instituită prin lege (L.238/2010) în cinstea zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, nu îl celebrează doar pe poetul considerat simbol al literaturii române, ci întreaga noastră cultură. Este un moment care ne invită să ne amintim de personalitățile din artă și literatură care au modelat identitatea culturală a României.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.