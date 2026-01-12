starea copilului lovit de o mașină la săniuș în șeica mare

Un copil în vârstă de 11 ani a fost internat de urgență în spital după ce, în cursul după-amiezii de duminică, a fost accidentat de o mașină în timp ce era la săniuș.

Băiatul se dădea cu sania pe stradă în pantă din Șeica Mare. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce se afla la săniuș pe o stradă în pantă, un minor de 11 ani ar fi pătruns pe strada Valea Mare și ar fi fost acroșat de un autoturism, condus de către un localnic de 58 de ani”, au transmis duminică reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma impactului, minorul a suferit vătămări corporale, astfel că a fost dus de urgență la CPU Luther de către o ambulanță. Și astăzi el este internat, primind îngrijiri de specialitate din partea medicilor. Din fericire, starea lui este bună.

„Copilul este internat în secția Ortopedie Pediatrică cu leziuni traumatice la nivelul membrelor și feței. Este echilibrat, mai rămâne internat pentru supraveghere”, a precizat medicul Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Sibiu.