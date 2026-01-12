sua iau în calcul lovituri în iran, pe fondul protestelor sângeroase

Iranul fierbe de trei săptămâni, pe fondul prăbușirii monedei naționale și al nemulțumirilor tot mai profunde față de corupția și represiunea regimului de la Teheran.

Protestele s-au transformat rapid în unele dintre cele mai sângeroase din ultimii ani. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, bilanțul provizoriu indică peste 544 de morți, în timp ce alte 579 de decese sunt în curs de verificare.

Dacă aceste cifre se confirmă, numărul total al victimelor ar putea depăși pragul de 1.100.

Potrivit Mediafax, nemulțumirea populară este alimentată de degradarea accelerată a economiei, de inflația galopantă și de percepția larg răspândită că autoritățile răspund crizei prin violență și incompetență.

Contextul este agravat de faptul că regimul iranian este mai vulnerabil decât în trecut, după atacurile israeliene și americane din vara trecută, care au vizat infrastructura nucleară și au scos la iveală slăbiciuni majore ale aparatului militar.

Sunt plauzibile șase scenarii privind evoluția situației din Iran, într-un moment în care președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa monitorizează atent protestele și ia în calcul inclusiv opțiuni militare.

Represiune totală, strategia deja cunoscută

De fiecare dată când populația s-a revoltat, Republica Islamică a reușit să supraviețuiască printr-o strategie clară: blocarea internetului și a comunicațiilor, urmată de intervenția dură a Gărzilor Revoluționare Islamice și a forței paramilitare Basij pentru „menținerea ordinii”.

„Regimului îi este extrem de greu să facă altceva decât să se închidă în sine și să dubleze politica represivă”, a declarat Rob Macaire, fost ambasador britanic la Teheran.

El avertizează că, spre deosebire de 1979, actuala conducere ar fi dispusă să meargă până la capăt pentru a-și menține puterea, chiar cu prețul unui masacru.

Succesiunea lui Ali Khamenei și luptele interne

Liderul suprem Ali Khamenei, aflat la putere de 36 de ani, a demarat deja procesul de identificare a unui succesor, alimentând rivalități în interiorul regimului. Rapoarte ale serviciilor secrete occidentale, dar și declarații ale lui Donald Trump, sugerează inclusiv posibilitatea ca acesta să fugă din țară în fața protestelor tot mai violente.

Un astfel de scenariu nu ar însemna automat prăbușirea regimului, spun analiștii, care cred că sistemul ar putea supraviețui prin numirea rapidă a unui nou lider și promovarea ideii de „reformă”.

Iranul, sub control militar

Un alt scenariu luat în calcul presupune preluarea puterii de către Islamic Revolutionary Guard Corps, ceea ce ar transforma Iranul într-un stat condus, practic, de armată. Gărzile Revoluționare sunt nu doar cea mai bine echipată forță militară a regimului, ci și un actor economic major, cu interese extinse în afaceri și media.

Intervenția militară a SUA

Escaladarea ar putea veni și din exterior. Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea „lovi Iranul acolo unde doare” dacă represiunea va continua. Un atac american ar deschide însă o fază extrem de imprevizibilă, avertizează diplomați și experți în securitate. Teheranul a transmis deja că bazele militare și comerciale americane din regiune ar deveni ținte legitime.

Prăbușirea regimului, scenariul cel mai riscant

Există și posibilitatea ca forțele de securitate să refuze să mai tragă în populație. Armata regulată iraniană este considerată mai degrabă naționalistă și ar putea rămâne neutră, în timp ce Basij, slab antrenată și vulnerabilă economic, ar putea ceda rapid presiunii străzii.

Întoarcerea moștenitorului șahului

Ultimul scenariu analizat este revenirea lui Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului. Acesta a declarat recent că este pregătit să se întoarcă în țară „cu prima ocazie posibilă”. Potrivit analiștilor, în timpul protestelor se aud tot mai des lozinci de tipul „Trăiască șahul”, inclusiv în interiorul Iranului.

Violențele au atins un nivel critic în weekendul trecut. Conform Human Rights Activists News Agency, peste 544 de persoane și-au pierdut viața până acum, iar bilanțul ar putea crește semnificativ în zilele următoare. Situația rămâne extrem de volatilă, iar viitorul regimului de la Teheran, mai incert ca oricând.

FOTO https://www.csmonitor.com/