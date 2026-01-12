trei zile de ger în județul sibiu: temperaturi și de minus 15 grade

Județul Sibiu se află luni, 12 ianuarie, sub atenționare meteorologică de Cod Galben, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, din cauza temperaturilor deosebit de scăzute.

Meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece în întreaga Transilvanie, inclusiv în județul Sibiu, cu maxime negative și episoade de ger, în special dimineața și noaptea, când valorile termice pot coborî spre -10 grade. Avertizarea din județul Sibiu este valabilă pentru 3 zile, până în 14 ianuarie, ora 10:00.

Potrivit avertizării, luni, pe parcursul zilei, temperaturile maxime din județul Sibiu se vor situa în general între -8 și -6 grade, iar în noaptea de luni spre marți vremea va deveni geroasă, cu minime ce pot ajunge până la -15…-18 grade, mai ales în zonele depresionare.

Codul Galben este valabil inițial până luni seara, însă frigul va persista și în intervalul următor, fiind emise succesiv alte atenționări meteo.

Conform informării meteorologice, vremea se va menține deosebit de rece la nivelul întregii țări până în 14 ianuarie, cu ger în special în timpul nopților și dimineților. Marți, 13 ianuarie, temperaturile maxime vor rămâne negative, situându-se în general între -8 și 2 grade, iar noaptea va fi geroasă în nord, nord-est și local în centrul țării, inclusiv în Transilvania.

Pe lângă temperaturile extrem de scăzute, sunt prognozate ninsori locale. Luni va ninge în nordul și centrul țării, iar marți aria ninsorilor se va extinde în special în regiunile intracarpatice. În Transilvania se va depune strat de zăpadă de 2-8 cm, iar în zonele montane cantitățile pot fi mai însemnate. Începând de marți seara, în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va prezenta intensificări în zona montană, inclusiv în Carpații Meridionali, cu rafale de 70-80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Intensificări ale vântului vor fi posibile și în zonele joase, cu viteze de până la 40-50 km/h.

Meteorologii avertizează că gerul va persista și în intervalul 13-14 ianuarie, când județul Sibiu se va afla din nou sub Cod Galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -9 și -3 grade, iar minimele nocturne vor coborî frecvent sub -10 grade. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la frig, să circule cu prudență și să se informeze constant asupra evoluției vremii.