trump se autoproclamă „președinte interimar” al venezuelei: imaginea care a inflamat rețelele sociale

La peste 10 zile de la operațiunea militară controversată a Statelor Unite în Venezuela, președintele american Donald Trump a stârnit din nou reacții internaționale după ce a postat pe platforma sa socială Truth Social o fotografie în care apare prezentat ca „președinte interimar al Venezuelei”.

Conform capturii făcute publice de Trump, postarea sugerează că acesta ar fi „preluat” oficial funcția de conducere în Venezuela încă din luna ianuarie a acestui an. Cu toate acestea, această titulatură nu reflectă o realitate oficială recunoscută în plan internațional și nu există nicio confirmare de la guvernul SUA sau de la organisme internaționale că Trump ar fi fost legitim „președinte interimar” al Venezuelei.

Contextul operațiunii din Venezuela

Potrivit Digi24, pe 3 ianuarie 2026, administrația Trump a anunțat că forțe ale armatei americane, inclusiv Delta Force, au efectuat o operațiune în Caracas, soldată cu capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale. Aceștia au fost transportați în Statele Unite pentru a fi arestați și judecați pentru acuzații legate de trafic de droguri, posesie de arme și narco-terorism.

Maduro și soția sa au apărut deja în fața unei instanțe federale din New York, unde au pledat „nevinovat” la toate capetele de acuzare.

Ce se întâmplă acum în Venezuela

După capturarea lui Maduro, vicepreședinta venezueleană Delcy Rodríguez a fost recunoscută de autorităţile ţării ca președinte interimar al Venezuelei conform Constituției venezuelene, într-un context marcat de criză și de lipsa comunicării oficiale cu privire la soarta președintelui destituit.

Reacția internațională și legală

Operațiunea militară americană a fost intens criticată pe plan internațional. Analizele experților în drept internațional susțin că intervenția ar putea încălca normele internaționale privind suveranitatea statelor, întrucât nu exista o autorizație explicită a ONU sau un mandat clar de intervenție.

Mai multe guverne, inclusiv din Uniunea Europeană sau America Latină, au condamnat acțiunea ca fiind o violare a dreptului internațional, iar Organizația Națiunilor Unite și lideri din America Latină și-au exprimat îngrijorarea față de escaladarea conflictului.

Despre postarea lui Trump

Imaginea publicată de Trump pe social media a fost interpretată de unii internauți ca o autoproclamare a statutului său ca „președinte interimar” al Venezuelei. Această interpretare nu este susținută de nicio comunicare oficială a Casei Albe sau de documente recunoscute la nivel internațional. De fapt, potrivit rapoartelor de presă internaționale, Trump a spus că SUA vor „gestiona temporar” chestiuni din Venezuela, inclusiv sectorul petrolier, până la o tranziție politică viitoare, dar nu a emis un decret oficial prin care să se autoproclame șeful de stat al Venezuelei în sens legal.