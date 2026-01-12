tursib actualizează abonamentele pensionarilor: cum și unde se pot încărca

Tursib informează că, în contextul migrării bazei de date vechi către noul sistem de ticketing, încărcarea abonamentelor pentru pensionari a fost temporar sistată.

Însă, începând cu 12 ianuarie 2026, abonamentele pot fi din nou încărcate, însă vor apărea cu denumirea modificată. Abonamentele pot fi achiziționate de pensionarii care au domiciliul în Municipiul Sibiu sau în Poplaca.

Variante de abonamente disponibile

Municipiul Sibiu:

Abonament pensionar cu convenție – 30 de zile intern

Abonament pensionar fără convenție – 30 de zile intern

Poplaca:

Abonament pensionar cu convenție – 10 călătorii, 1 tranziție

Abonament pensionar fără convenție – 10 călătorii, 1 tranziție

Abonamentele pot fi încărcate online, prin portalul Tursib, sau direct la orice agenție Tursib, la fel ca până acum.

Situația altor abonamente

În continuare, încărcarea abonamentelor pentru elevi și eroi rămâne sistată. Momentul în care acestea vor deveni disponibile va fi anunțat public.

Pentru detalii sau suport, utilizatorii pot contacta Tursib pe e-mail la realtiicupublicul@tursib.ro sau la numărul de telefon 0269-426-100.