vacanță transformată în coșmar: mii de turiști blocați din cauza frigului extrem

Mii de turiști au rămas blocați, duminică, în nordul Finlandei, după ce zborurile de pe aeroportul din Kittilä au fost anulate din cauza temperaturilor extrem de scăzute.

Termometrele au coborât până la minus 37 de grade Celsius pe aeroport, duminică dimineață, după mai multe zile consecutive de ger sever. Condițiile au îngreunat semnificativ degivrarea aeronavelor și desfășurarea operațiunilor aeroportuare, a relatat postul public de radio și televiziune Yle, citat de Associated Press.

Meteorologii avertizează că valul de frig va continua și luni în zona Kittilä, situată în Laponia, o regiune slab populată din nordul Finlanda. Potrivit Institutul Meteorologic Finlandez, temperaturile ar putea ajunge din nou aproape de pragul de minus 40 de grade Celsius.

Potrivit Mediafax, deși finlandezii sunt obișnuiți cu iernile aspre, frigul din acest sezon este considerat mai sever decât în alți ani. Masa de aer polar a afectat regiuni extinse din nordul, centrul și estul Europei, provocând perturbări majore în transporturi.

În mai multe zone ale continentului, ninsorile abundente, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat circulația și au generat întârzieri sau anulări ale curselor aeriene și rutiere.