zi de mare însemnătate la sibiu: mitropolitul ardealului a slujit în mijlocul credincioșilor / video

În Duminica după Botezul Domnului, credincioșii parohiilor „Sfântul Mucenic Pantelimon” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan și paroh al bisericii, pr. dr. Ioan Ciprian Cândea, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Petru Madina, consilier economic eparhial, pr. lect. univ. dr. Emanuel Pavel Tăvală, consilier cultural eparhial, pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, și pr. Claudiu Curiban, paroh al bisericii.

Potrivit Mitropolia Ardealului, credincioșii celor două parohii, împreună cu oficialități locale și județene, au participat în număr mare la slujba arhierească. În cadrul ceremoniei, Înaltpreasfințitul Laurențiu l-a hirotonit diacon pe teologul Marian Alin Ion.

Mesajul Mitropolitului: „Lucrarea mântuitoare”

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a explicat începutul lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum este relatat în Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului.

„În duminica aceasta, pericopa evanghelică este foarte scurtă pentru că ea ne deschide perspectiva înțelegerii activității pe care Mântuitorul Iisus Hristos o va împlini de acum înainte. Toate sunt rânduite cronologic, dar și după o înțelepciune, după o experiență deosebită a Bisericii. Noi suntem într-o școală şi, pentru ca să reținem lucrurile, nu este suficient numai să știm câte minuni a făcut Mântuitorul sau ce sărbătoare avem noi acum, ci trebuie să înțelegem cum putem noi călători împreună cu Hristos prin sărbătorile Lui.

La fiecare sărbătoare, evenimentul săvârșit odată pentru totdeauna se actualizează prin Sfânta Liturghie. Noi devenim contemporani celor care au fost la Botezul Mântuitorului Hristos, vom deveni contemporani urcând cu El pe drumul Golgotei, vom sta alături de Crucea Lui când pătimește. Deci, toate lucrurile acestea se realizează într-un mod tainic, dar real, nu imaginar. N-am venit aici ca să ascultăm un cor frumos, minunat, niște cântări extraordinare şi sufletul nostru să tresalte de bucurie, iar după aceea, plecând acasă, să ajungem tot la ale noastre, necazuri și greutăți și cele pe care le știm.

Ci, de fiecare dată, noi trebuie să luăm o bucurie a nădejdii, a încrederii. Este bucuria că facem parte din adevăratul popor ales al lui Hristos, care este Sfânta Biserică. Din fragmentul din Evanghelia Sfântului Matei citit astăzi vedem că, în momentul în care a fost omorât Ioan Botezătorul, Mântuitorul – Care S-a botezat, Care a plecat și a postit 40 de zile și 40 de nopți înainte de pătimirea Sa – S-a dus în părțile Galileii. S-a dus mai sus, dincolo de Iordan, pentru ca să se împlinească profeția lui Isaia: «Galileea neamurilor, poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare și cei ce stăteau în umbra morții, lumină a strălucit peste ei». Înțelegem acum de ce Mântuitorul, întâi de toate, a așteptat ca să intre în toată rânduiala poporului ales, pentru că până la 30 de ani nu avea dreptul nimeni să învețe. Nu puteai să fii profesor, învățător, până nu împlineai 30 de ani.

De aceea, botezându-se și împlinind toată rânduiala, a început să vestească. De ce Mântuitorul a început lucrarea Sa prin predică? El a fost Cel care a împlinit întru totul revelația, descoperirea dumnezeiască. Până la venirea Mântuitorului Hristos, despre Dumnezeu s-a aflat de la profeți. Sfânta Treime a fost vestită la stejarul Mamvri, când au apărut trei îngeri, dar nu era cunoscută Treimea deplină. Cunoașterea deplină a Treimii s-a aflat la Iordan, iar la Botez s-a împlinit descoperirea totală. A doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, era în apă. Apoi, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Lui în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a confirmat paternitatea, relația dintre Fiu și Tatăl: «Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați!»”

Mitropolitul a explicat de ce Mântuitorul a început lucrarea Sa prin predică, după botezul Său și postul de 40 de zile, evidențiind împlinirea profețiilor și descoperirea deplină a Sfintei Treimi. „Cunoașterea deplină a Treimii s-a arătat la Iordan: Fiul lui Dumnezeu în apă, Duhul Sfânt în chip de porumbel, iar glasul Tatălui confirmând relația dintre Fiu și Tată”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa

„Icoana vie a Păstorului cel Bun”

Pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, alături de pr. Claudiu Curiban, i-a oferit Mitropolitului Laurențiu o icoană a Maicii Domnului și un buchet de flori, în semn de prețuire și recunoștință.

„Duminica de astăzi ne-a prilejuit un alt dar luminos și binecuvântat: darul prezenței, al slujirii Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Mitropolit Laurențiu și al cuvântului de învățătură, alesul și preafrumosul cuvânt de învățătură pe care ni l-a împărtășit. Este duminica de astăzi, prin slujirea arhierească, un dar de suflet pentru fiecare dintre noi. Un dar de mângâiere, de binecuvântare și, mai cu seamă, un dar de înnoire sufletească, pentru că slujirea arhierească este, prin excelență, slujirea paternității duhovnicești. Prezența slujitoare a arhiereului în mijlocul comunității este chipul văzut al iubirii jertfelnice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru Biserica Sa.

Este icoana vie a Păstorului cel Bun care își iubește oile sale, le ocrotește, le călăuzește, le învață tainele Împărăției lui Dumnezeu și le hrănește din lumina cuvântului său și, mai cu seamă, din darul cel mare al Tainei Sfintei Liturghii, din Sfânta Împărtășanie. Pentru că arhiereul este, prin excelență, slujitorul acestei Taine. El este cel care adună Biserica în jurul Potirului și face vizibilă unitatea trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos, care suntem noi, cu toții. Este cel care adună comunitatea în iubire și, în același timp, este acela care o hrănește din darul Sfântului Trup și Sânge a Mântuitorului Hristos și o trimite în lume ca o mărturie vie a Mântuitorului Hristos cel Răstignit și Înviat. (…) Înaltpreasfinția Voastră, vă rugăm să primiți din partea noastră, a preoților slujitori, din partea credincioșilor noștri, familia noastră duhovnicească lărgită, cele mai călduroase mulțumiri pentru prezența Înaltpreasfinției Voastre, pentru slujire și pentru alesul cuvânt de învățătură pe care ni l-ați împărtășit”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Mulți dintre credincioși au primit Sfânta Împărtășanie, iar la final toți cei prezenți s-au bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu.