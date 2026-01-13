accident grav pe dn1 la bradu: 3 mașini implicate / foto

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în seara zilei de marți, 13 ianuarie, pe DN1, la ieșire din Bradu spre Avrig.

UPDATE ora 20:30 – Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în accident sunt implicate trei autoturisme. Acestea erau conduse de conduse de: un bărbat în vârstă de 51 de ani din Avrig, un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Galați și un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Brașov.

În urma accidentului, șoferul în vârstă de 51 de ani acuza dureri în zona cervicală. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu pentru investigații medicale de specializate.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Conform primelor date, trei mașini au intrat într-o coliziune violentă. În urma impactului, cel puțin o persoană a fost rănită, acuzând dureri cervicale.

La fața locului intervin echipaje medicale, dar și cele de Poliție, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un singur sens.