accident la șelimbăr: adolescentă lovită pe trecere

O adolescentă a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada Mihai Viteazu din Șelimbăr. Accidentul a avut loc în zona intersecției cu strada Cimitirului.

La fața locului s-au deplasat polițiști și echipaje medicale. Fata, în vârstă de 14 ani, traversa strada pe trecerea de pietoni.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițișții rutieri au stabilit faptul cǎ un pieton, mai precis o minoră în vârstă de 14 ani, a fost accidentată de șoferul unui autoturism (un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în Șelimbăr), în timp ce se afla în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, pietonul a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. „Un echipaj SMURD a intervenit de urgență pe strada Ștefan cel Mare din Șelimbăr pentru a acorda asistență medicală unei minore în vârstă de 14 ani lovită de un autoturism. Aceasta a suferit un traumatism la picior şi a fost transportată de urgență la CPU Luther, conștientă”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.