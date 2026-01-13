accident pe milea: mașina de școală de șoferi a armatei, implicată / foto

Un accident rutier s-a produs marți, la prânz, pe Bulevardul General Vasile Milea din Sibiu. O mașină de școală de șoferi din cadrul Armatei a fost implicată în eveniment.
Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs între două autoturisme, pe Bulevardul General Vasile Milea din Sibiu. Una dintre mașinile implicate aparține Armatei, fiind vorba de un autoturism de școală de șoferi.
Accidentul s-ar fi soldat doar cu pagube materiale, nefiind persoane rănite.
