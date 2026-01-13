anul 2026, record al inaugurărilor de autostrăzi: românia va deschide până la 285 km de drumuri rapide

Anul 2026 va fi cel mai important din istoria infrastructurii rutiere din România, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu. Potrivit acestuia, între 245 și 285 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres urmează să fie inaugurați, un record absolut care va depăși semnificativ precedentul stabilit în 2024, când au fost dați în trafic aproximativ 200 de kilometri.

2026 marchează al șaselea an al Decadei Infrastructurii de Transport, începută în 2020 odată cu realizarea Planului Investițional 2021–2030. Odată cu noile inaugurări, România va depăși pragul de 1.650 de kilometri de autostradă și drum expres aflați în trafic.

Oficialii estimează că anul 2027 va reprezenta un moment simbolic: România va putea spune că, în doar șapte ani, a construit tot atâția kilometri de drumuri de mare viteză cât s-au realizat în cei 48 de ani anteriori, din 1972, anul inaugurării Autostrăzii București–Pitești, și până în 2020.

Printre premierele anului 2026 se numără deschiderea primelor tuneluri rutiere de autostradă din România. Tunelul de la Curtea de Argeș, de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, va fi inaugurat odată cu întreaga secțiune. Totodată, Tunelul Margina, de pe lotul Margina–Holdea al Autostrăzii Lugoj–Deva, va permite completarea legăturii de autostradă dintre Sibiu și granița de vest.

În paralel, va începe execuția primului tunel de autostradă forat cu tehnologie TBM din România, Tunelul Poiana, cu o lungime de 1,9 km, pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Un alt obiectiv major este finalizarea integrală a Autostrăzii Bucureștiului A0, care va deveni primul inel rutier complet din România, pe o lungime de 102 km, odată cu inaugurarea ultimelor loturi din zona de nord.

Autostrada Moldovei A7 va fi finalizată până la Pașcani, prin darea în trafic a încă 124 km, ajungând la un total de 318 km între Ploiești și Pașcani. În același timp, cel mai lung tronson continuu de autostradă din România va atinge 662 km, pe ruta Craiova–Pitești–București–A0 Sud–Ploiești–Buzău–Focșani–Bacău–Pașcani.

În 2026 va fi inaugurat și Podul de Flori peste Prut, între Ungheni (România) și Ungheni (Republica Moldova), primul pod rutier la nivel de autostradă peste Prut din ultimii aproximativ 60 de ani, care va deschide oficial un coridor de mare viteză între cele două state.

În Transilvania, circulația pe Autostrada A3 va fi completată cu mai multe tronsoane importante, inclusiv Suplacu de Barcău–Chiribiș, Nădășelu–Mihăiești, Mihăiești–Zimbor și Zimbor–Poarta Sălajului, unele dintre acestea urmând să fie inaugurate chiar înainte de termen.

De asemenea, drumul expres Brăila–Galați va fi deschis traficului, iar primii kilometri din Autostrada Unirii A8, pe tronsonul Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, vor fi dați în folosință.

Ministerul Transporturilor mizează în 2026 pe absorbția integrală a fondurilor nerambursabile din PNRR, anul fiind unul de închidere a programului. Contractarea lucrărilor pentru toate secțiunile A7 și A8 finanțate prin Programul SAFE este considerată esențială.

România a intrat în 2026 cu 837 km de autostrăzi și drumuri expres deja în execuție, 487 km aflați în licitație și 1.418 km în trafic, iar Ministerul Transporturilor anunță că nu are datorii către antreprenori.