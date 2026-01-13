apple bate palma cu google: inteligența artificială gemini ajunge în siri

Apple va apela la tehnologia Google pentru a perfecționa asistentul său virtual Siri și pentru a integra noi funcții de inteligență artificială în iPhone, în contextul în care compania încearcă să recupereze terenul pierdut în fața concurenților din domeniul AI.

Acordul, dezvăluit luni într-o declarație comună a celor doi giganți din Silicon Valley, prevede utilizarea tehnologiei Gemini a Google pentru a personaliza o suită de funcții AI denumită „Apple Intelligence” pe iPhone și alte dispozitive, potrivit Associated Press.

După ce Google și alți jucători au preluat conducerea în cursa pentru inteligența artificială, Apple a promis să lanseze o serie de funcții noi în 2024, ca parte a unei actualizări software mult așteptate. Însă multe dintre acestea sunt încă în dezvoltare, în timp ce Google și Samsung au implementat deja tehnologii similare pe dispozitivele lor.

Potrivit Mediafax, una dintre cele mai vizibile lacune ale Apple a fost amânarea revizuirii lui Siri, care ar fi trebuit să transforme asistentul într-unul mai conversațional și mai versatil, capabil să gestioneze mai multe sarcini simultan. Google a făcut chiar referiri subtile la aceste deficiențe în reclamele pentru cel mai recent telefon Pixel, lansat vara trecută.

Greșelile Apple în domeniul AI au dus la recunoașterea oficială a companiei din Cupertino că actualizarea lui Siri nu va fi disponibilă înainte de 2026.

În același timp, decizia Apple de a folosi tehnologia Google reprezintă o lovitură indirectă pentru gigantul american, care continuă să dezvolte funcții AI în motorul său de căutare și în Gmail, intensificând competiția cu OpenAI și ChatGPT – chatbot-ul care, printr-un acord, este deja disponibil ca opțiune pe iPhone.