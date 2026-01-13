au parcurs sute de kilometri până la sibiu pentru a salva un pui de barză

Un pui de barză, prins zilele trecute între nămeți din Șieu, o localitate din județul Bistrița-Năsăud, a fost salvat datorită intervenției mai multor iubitori de animale.
Elena Simionca, cititoare a ziarului Bistrițeanul.ro, a găsit puiul de barză prins în nămeți, parțial înghețat. Ea l-a adăpostit timp de trei zile și a cerut sfaturi despre unde ar putea să-l ducă pentru a fi ajutat.
Biologul Ciprian Samoilă a fost sesizat și a preluat situația, aducând barza din Șieu la Bistrița. De acolo, Lucian Mihalache, de la Asociația Megafauna din Maramureș, a condus pasărea până în județul Sibiu, la Cristian, unde a fost predată cabinetului veterinar colaborator al Asociației Prietenii Berzelor.
Potrivit Bistrițeanul.ro, puiul de barză are aproximativ 8-9 luni și a ratat prima migrație de toamnă spre Africa. Până la vârsta de 3 ani, este considerată subadult, iar reproducerea începe după această vârstă. Puiul va fi inelat, împreună cu celelalte berze de la Cristian, astfel încât ornitologii să poată urmări traseele fiecărei păsări.
