„cârtița” pentru autostrada sibiu–pitești a ajuns în românia: are aproape 3.200 de tone / foto video

Instalația de tip Tunnel Boring Machine, supranumită „cârtița”, care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns noaptea trecută în Portul Constanța.

Tunelul Poiana, parte a Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni a Autostrăzii Sibiu – Pitești, va fi primul tunel rutier de autostradă forat cu TBM, spre deosebire de celelalte tuneluri care au fost realizate prin metoda austriacă NATM.

„În această noapte, începând cu ora 23:00, primele 3 transporturi agabaritice cu elemente ale instalației TBM vor pleca din Portul Constanța spre un depozit din județul Călărași, unde vor fi verificate și depozitate”, a transmis secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu

Potrivit Economica, diametrul TBM-ului care va fora Tunelul Poiana este de 12,49 m. În funcție de condițiile meteo și pregătirile din șantier, utilajul va fi transportat ulterior la portalul tunelului dinspre Pitești pentru montaj.

Greutatea primelor trei transporturi este de 101 tone, 131 tone și 180 tone, cu dimensiuni de până la 7,5 metri. În total, pentru mutarea tuturor componentelor ajunse în Portul Constanța vor fi necesare 97 de transporturi, însumând 3.162 tone. Operațiunea va dura câteva zile.

Lucrările pregătitoare pentru construcția portalurilor celor două galerii de tunel și a zonelor de acces pentru TBM au fost finalizate, iar etapa de forare urmează să înceapă. Tunelul Poiana va avea o lungime de 1,78 km și va fi format din două galerii, fiecare cu câte două benzi de circulație pe sens.

„Tocmai am primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești au fost descărcate! Este un moment de referință tehnologică pentru infrastructura noastră.” a transmis șeful CNAIR, Cristian Pistol

Componentele TBM-ului vor fi transportate pe bucăți către șantierul Secțiunii 3 de 97 de camioane, majoritatea agabaritice. Peste 120 de componente vor fi preasamblate în Călărași, înainte de a fi mutate pe șantier, unde utilajul va începe forarea celor 1,78 km ai Tunelului Poiana.

Pe această secțiune montană a Autostrăzii Sibiu – Pitești vor fi ridicate și 53 de viaducte și poduri.

Autostrada Sibiu – Pitești, formată din cinci secțiuni, va avea o lungime totală de 122,11 km și face parte din Coridorul 4 Pan-european, care traversează România de la Est la Vest, între Portul Constanța și Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac.