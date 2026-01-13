cea mai geroasă noapte din acest an în județul sibiu. minus 17 grade în două localități

Noaptea de luni spre marți a fost cea mai geroasă din acest an în județul Sibiu. Temperaturile au coborât până la -17 grade Celsius la Dumbrăveni și la Bâlea Lac, potrivit informațiilor transmise de meteorologii sibieni.

De asemenea, frigul s-a resimțit puternic și în alte localități din județ. La Cristian s-au înregistrat -16 grade Celsius, în timp ce la Păltiniș temperatura minimă a fost de -14 grade Celsius. În Sibiu și Mediaș valorile au fost, de asemenea, negative, specifice unei nopți de iarnă severă.

La munte, stratul de zăpadă este consistent. La stația meteo din Păltiniș, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 30 de centimetri, iar la Bâlea Lac s-au înregistrat 11 centimetri de zăpadă, cu o temperatură minimă de -17 grade Celsius.

Meteorologii confirmă că aceasta a fost, până în prezent, cea mai friguroasă noapte din acest an în județul Sibiu.