fc hermannstadt revine la sibiu la ”pachet” cu alte 3 echipe: acasă îi așteaptă ”apocalipsa” / video

Echipa pregătită de Dorinel Munteanu a încheiat marți stagiul de pregătire din Antalya și va ateriza la Sibiu, unde vremea este total nefavorabilă pregătirii.
Sibienii au terminat cu bine cantonamentul din Antalya, unde au avut temperaturi de primăvară și revin marți după-amiază la Sibiu, unde vor avea mari probleme în a se pregăti, terenurile fiind înzăpezite.
FC Hermannstadt revine în aceeași aeronavă cu alte echipe de Superligă care au fost în Antalya: FC Argeș, U Cluj și Miercurea Ciuc. Aterizarea avionului este prevăzută la ora 17.30, dar în funcție de vreme, se poate amâna.
Primul meci jucat de FC Hermannstadt după sfârșitul pauzei competiționale va fi în deplasare, cu Farul. Meciul Farul – Hermannstadt este programat sâmbătă, de la 17:15,
