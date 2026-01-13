festivalul-concurs de muzică folk „mediaș–cetate seculară” ajunge la cea de a 40-a ediție

Asociația Culturală „Mediaș – Cetate Seculară”, împreună cu Primăria Municipiului Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani, îi invită pe iubitorii muzicii folk să participe la ediția aniversară a Festivalului-Concurs de Muzică Folk „Mediaș–Cetate Seculară”.

Ajuns la cea de-a 40-a ediție, acest festival emblematic, cel mai longeviv de folk din România, va avea loc în perioada 23-24 ianuarie 2026, la Sala Traube, și este dedicat celebrării Unirii Principatelor Române.

După prima ediție care a avut loc în anul 1974, festivalul a parcurs un drum impresionant, devenind, în timp, o adevărată stare de spirit pentru comunitatea din Mediaș și pentru iubitorii muzicii folk din întreaga țară. După o perioadă de pauză de 9 ani, în anul 2010 festivalul a renăscut la inițiativa unui grup de pasionații ai muzicii folk, cu sprijinul municipalității medieșene.

De-a lungul edițiilor sale, festivalul a fost o rampă de lansare și confirmare artistică pentru numeroși interpreți, dintre care amintim: Maria Gheorghiu, Emeric Imre, Florin Săsărman, Maria Magdalena Dănăilă, Lea Muszka, Virgil Suciu, Ion Cerchezan, Vasile Mardare și mulți alții.

Pe scenele din Mediaș au urcat, în recitaluri memorabile, artiști consacrați ai muzicii românești: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Gheorghe Gheorghiu, Ducu Bertzi, Vali Șerban, Elena Cârstea, Mădălina Manole, Anca Țurcașiu, Ioan Gyuri Pascu, Victor Socaciu și alții.

Programul va debuta vineri, 23 ianuarie, cu concursul de muzică folk de la ora 14, urmat de recitaluri susținute de Elena Secrieru (laureată din 2025), Florin Săsărman, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și Emeric Imre Trio.

Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 18, va avea loc gala laureaților, iar seara se va încheia cu recitaluri susținute de Mircea Vintilă și Alifantis & Mirică – GEMINI. De asemenea, tot sâmbătă poetul Sorin Poclitaru va lansa cinci volume de poezie, de la ora 11, la Restaurant Traube.

Biletele pot fi achiziționate la prețul de 25 de lei online online pe https://www.iabilet.ro/bilete-medias-festival-concurs-de-muzica-folk-120984/ și la Centrul de Informare Turistică Mediaș, de pe str. Nicolae Iorga nr. 2. Intrarea la concurs este liberă.

FOTO Facebook Festivalul “Mediaş-Cetate Seculară”