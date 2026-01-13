frig extrem în sibiu: dsp vine cu recomandări simple care vă pot proteja viața

Direcția de Sănătate Publică Sibiu transmite populației mai multe recomandări pentru protejarea sănătății în aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute în județ.

Sfaturi utile pentru vreme deosebit de rece:

Evitați deplasările pe jos pe distanțe lungi. Dacă trebuie să plecați la drum, purtați îmbrăcăminte adecvată: protejați mâinile, picioarele și capul. Evitați expunerea la umezeală. Luați, dacă este posibil, un termos cu ceai cald. Acordați atenție alimentației: consumați supe, ciorbe, legume și fructe proaspete pentru a susține organismul. Hidratați-vă corespunzător. Chiar dacă este frig, corpul are nevoie de lichide și evitați consumul excesiv de alcool. Persoanele cu afecțiuni cronice trebuie să verifice mai des parametrii organismului și să urmeze strict medicația prescrisă. Dacă observați persoane pe stradă care prezintă semne de degerare sau persoane fără adăpost, sunați la 112. Gestul dumneavoastră poate salva vieți. Respectați măsurile de protecție împotriva afecțiunilor virale.

DSP Sibiu recomandă tuturor să fie prudenți și să acorde o atenție sporită sănătății în această perioadă de frig intens.