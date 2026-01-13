Direcția de Sănătate Publică Sibiu transmite populației mai multe recomandări pentru protejarea sănătății în aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute în județ.
Sfaturi utile pentru vreme deosebit de rece:
- Evitați deplasările pe jos pe distanțe lungi.
- Dacă trebuie să plecați la drum, purtați îmbrăcăminte adecvată: protejați mâinile, picioarele și capul.
- Evitați expunerea la umezeală.
- Luați, dacă este posibil, un termos cu ceai cald.
- Acordați atenție alimentației: consumați supe, ciorbe, legume și fructe proaspete pentru a susține organismul.
- Hidratați-vă corespunzător. Chiar dacă este frig, corpul are nevoie de lichide și evitați consumul excesiv de alcool.
- Persoanele cu afecțiuni cronice trebuie să verifice mai des parametrii organismului și să urmeze strict medicația prescrisă.
- Dacă observați persoane pe stradă care prezintă semne de degerare sau persoane fără adăpost, sunați la 112. Gestul dumneavoastră poate salva vieți.
- Respectați măsurile de protecție împotriva afecțiunilor virale.
DSP Sibiu recomandă tuturor să fie prudenți și să acorde o atenție sporită sănătății în această perioadă de frig intens.
Ultima oră
- Frig extrem în Sibiu: DSP vine cu recomandări simple care vă pot proteja viața acum 2 minute
- Gerul afectează transportul feroviar: lista trenurilor cu cele mai mari întârzieri acum 4 minute
- Încă o primărie din județul Sibiu își construiește parc fotovoltaic acum 10 minute
- Weekend cu adrenalină la Păltiniș Arena: două concursuri pentru schi & snowboard și mountain bike acum 47 de minute
- Insula preferată a europenilor ridică prețurile la cazare: scumpirile sunt semnificative acum o oră