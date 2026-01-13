gerul afectează transportul feroviar: lista trenurilor cu cele mai mari întârzieri

Vremea nefavorabilă din ultima perioadă a afectat circulația feroviară, provocând întârzieri atât la sosirile, cât și la plecările trenurilor din Capitală.

Cele mai mari întârzieri au fost înregistrate la cursele care vin din vestul țării și din Oltenia.

Potrivit informațiilor oficiale din Gara București Nord:

Trenul IRN 11500 Arad – București Nord (Astra Călători), programat să ajungă la ora 7:29, a înregistrat o întârziere de 160 de minute.

Trenul IRN 79 Budapesta-Keleti – București Nord a ajuns tot cu o întârziere de 160 de minute.

Trenul RE 116112 Craiova – București Nord (Softrans) a înregistrat o întârziere de 105 minute.

Și călătorii care veneau din Pitești au fost afectați:

Trenul RE 9204 (CFR Călători), programat să ajungă la ora 10:21, a avut o întârziere de o oră.

Alte întârzieri notabile:

RE 9910 Craiova – București Nord: +25 de minute, programat la 10:35.

IRN 473 Budapesta-Keleti – București Nord: +25 de minute, programat la 10:37.

Și plecările din Capitală au fost afectate:

Trenul RE 11631 spre Brașov a plecat cu o întârziere de 85 de minute.

Trenul R8121 a pornit la drum cu 10 minute întârziere.

Autoritățile feroviare recomandă pasagerilor să verifice permanent situația trenurilor înainte de plecare, deoarece condițiile meteo pot provoca noi întârzieri.