încă o primărie din județul sibiu își construiește parc fotovoltaic

Primăria Cristian este una dintre primăriile din județul Sibiu care își construiește parc fotovoltaic pentru a scăpa de facturile la energia electrică.

Primăria a identificat terenul pe care va construi această centrală fotovoltaică, respectiv în extravilan, pe un lot adiacent străzii XX, în suprafață de 9.888 metri pătrați, destinația terenului fiind, în prezent, „teren neproductiv”. Din această suprafață, pe aproximativ 3.600 mp din teren se vor monta panourile fotovoltaice. În total se vor amplasa 360 de panouri fotovoltaice de 590W, 3 invertoare de curent continuu – curent alternativ trifazat și un sistem de stocare energie.

Consumul anual de energie electrică al UAT Cristian este de 214.431,00 kWh/an și include: rețeaua stradală, iluminatul public, iluminat instituții și iluminat sală de sport de pe raza comunei. Centrala fotovoltaică propusă va asigura toată această cantitate de 214.431,00 kWh pe an și va avea o durată estimată de viață de 25 de ani. Valoarea totală a investiției se ridică la 1.659.805,36 lei.

În zona parcului va fi montat iluminat electric pe led, dar și un sistem de supraveghere cu 5 camere video. Împrejmuirea terenului se va realiza cu un gard metalic din plasă sudată de 2,5 metri înălțime.

Și Primăria Sibiu construiește un parc fotovoltaic în Dealul Dăii pe terenul fostei groapa de gunoi, din aceleași considerente, respectiv pentru asigurarea consumului propriu de energie. (DETALII AICI). De asemenea, Consiliul Județean Sibiu va face un parc fotovoltaic la Ațel, pentru a asigura aproximativ 30% din consumul de energie al clădirilor aflate în administrarea sa. (DETALII AICI) Și Primăria Cisnădie își face parc fotovoltaic pentru a alimenta cu energie cinci clădiri publice, inclusiv școli, dar și iluminatul public din oraș (DETALII AICI).