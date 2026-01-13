incendiu puternic la jina: o persoană a ajuns la spital cu arsuri

Pompierii ISU Sibiu au intervenit de urgență în localitatea Jina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, iar SVSU Jina a oferit sprijin suplimentar.

La sosirea forțelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la nivelul acoperișului, existând risc de propagare la casa aflată în imediata vecinătate. Pompierii au acționat prompt, limitând răspândirea incendiului.

Anexa a ars pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar bunurile din interior au fost complet distruse. De asemenea, focul a afectat și aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul locuinței.

Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unui bărbat de aproximativ 31 de ani, care a suferit arsuri la nivelul mâinilor. Acesta a refuzat transportul la spital.

Potrivit primelor verificări, incendiul ar fi fost provocat de o defecțiune a centralei termice.