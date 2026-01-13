incident marți într-un autobuz tursib: un pasager a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un incident rutier s-a produs, în cursul zilei de marți, într-un autobuz Tursib care circula pe Calea Dumbrăvii, în municipiul Sibiu.

Potrivit primelor date, șoferul unui autoturism nu a acordat prioritate de trecere unui autobuz Tursib, intrând brusc în fața acestuia. Șoferul vinovat de producerea evenimentului rutier a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile și a fost sancționat cu o amendă piperată.

“Șoferul autobuzului Tursib a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita coliziunea cu un autoturism al cărui conducător auto nu i-a acordat prioritate. În aceste condiții, un pasager din autobuz s-a dezechilibrat și a căzut. Evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.” transmite IPJ Sibiu

Pentru a evita impactul, șoferul mijlocului de transport în comun a frânat brusc. În urma manevrei, un călător în vârstă de 69 de ani s-a dezechilibrat și s-a lovit de un scaun, acuzând dureri toracice.

Un echipaj SAJ a intervenit pentru a-i acorda îngrijiri medicale, însă starea bărbatului nu a impus transportul la spital.

“Un bărbat de 69 de ani s-a dezechilibrat și s-a lovit de un scaun. Echipajul SAJ i-a acordat asistență medicală pentru o contuzie toracică ușoară. Acesta a refuzat transportul la spital.” a transmis SAJ Sibiu

FOTO ARHIVĂ